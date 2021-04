Keis formatą? Europos taurėje galimos permainos

Pranešama, kad prasidėjo diskusija dėl komandų skaičiaus mažinimo nuo 24 iki 20.

Žurnalistas Aris Barkas sako, kad daugiausiai 16 ekipų gaus trejerių metų licenzijas. Taip norima didinti stabilumą ir ilgalaikę viziją.

Taip pat, bent keturioms komandoms atiteks vardiniai kvietimai. Bilietus į turnyrą lems tarptautinis reitingas arba čempionatų nugalėtojai.

Iki šiol turnyre besivaržiusios 24 komandos buvo išskirstomos į keturias grupes. Šešių komandų grupėje keturios patektavo į „Top 16“ etapą, kuriame susiformuodavo keturios grupės po keturias ekipas.

Dvi geriausios grupės komandos pasiekdavo ketvirtfinalį. Tada serijomis iki dviejų pergalių išaiškinimas nugalėtojas.

Šį sezoną Europos taurėje varžėsi Panevėžio „Lietkabelis“.

