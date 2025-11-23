 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis

Kauno „Aistės-LSMU“ – „Šiauliai-Vilmers“ tiesiogiai: stebėkite MKML rungtynes

2025-11-23 13:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-23 13:30

Open Smart Way MLKL pirmenybėse sekmadienį į kovą stoja Kauno „Aistės-LSMU“ ir „Šiauliai-Vilmers“.

„Šiauliai-Vilmers“ (nuotr. Gintaras Šiuparys)

Open Smart Way MLKL pirmenybėse sekmadienį į kovą stoja Kauno „Aistės-LSMU“ ir „Šiauliai-Vilmers“.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 14 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Kauno komanda su 2 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais MLKL lentelėje rikiuojasi septintoje turnyro lentelės vietoje.

Šiaulietėms sezonas kol kas klostosi kiek sėkmingiau – 4 pergalės, 3 pralaimėjimai ir ketvirtoji vieta pirmenybėse.

Ryškiausiai Šiaulių komandoje žiba Ugnė Grigaliūnaitė, pelnanti po 13,5 taško, atkovojanti po 4 kamuolius ir fiksuojanti 17,3 balo naudingumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų