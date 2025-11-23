Kauno „Aistės-LSMU“ – „Šiauliai-Vilmers“ tiesiogiai: stebėkite MKML rungtynes

Rungtynių pradžia – 14 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Kauno komanda su 2 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais MLKL lentelėje rikiuojasi septintoje turnyro lentelės vietoje.
Šiaulietėms sezonas kol kas klostosi kiek sėkmingiau – 4 pergalės, 3 pralaimėjimai ir ketvirtoji vieta pirmenybėse.
Ryškiausiai Šiaulių komandoje žiba Ugnė Grigaliūnaitė, pelnanti po 13,5 taško, atkovojanti po 4 kamuolius ir fiksuojanti 17,3 balo naudingumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!