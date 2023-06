Karjerą baigia buvusi antroji pasaulio raketė estė Kontaveit

„Šiandien turiu pranešti, jog baigiu karjerą profesionalių sporte. Po kelių vizitų pas gydytojus ir konsultacijų man buvo nustatyta stuburo degeneracija. Dėl to aš nebegaliu treniruotis pilna jėga ir varžytis.

Tenisas man daug ką davė ir daug ko išmokė. Aš dėkinga už tai. Man buvo svarbu nešti Estijos vėliavą tenise ir žaisti savo sirgalių akivaizdoje turnyruose visame pasaulyje.

Esu pasiruošusi naujiems gyvenimo iššūkiams po to, kai sužaisiu savo atsisveikinimo turnyrą Vimbldone, kur atiduosiu visas jėgas“, – rašė A.Kontaveit, padėkojusi visiems sirgaliams už palaikymą.

Estei palaikymo žinutes „instagram“ tinkle siuntė teniso garsenybės.

Pernai A.Kontaveit pasiekė Estijos teniso rekordą, kai WTA vienetų reitinge pakilo net iki 2-os vietos. Estė per karjerą pasiekė 17 WTA turo turnyrų finalų ir laimėjo 6 iš jų (3 – WTA 500 ir 3 – WTA 250). A.Kontaveit du kartus žaidė WTA 1000 turnyro finale, o 2021 m. pasiekė baigiamojo WTA metų turnyro finalą.

„Didžiojo kirčio“ turnyruose estė tokių gerų rezultatų nerodė. Tik sykį – 2020 m. – ji pateko į „Australian Open“ ketvirtfinalį. Praėjusią vasarą A.Kontaveit užsikrėtė covid-19 ir ėmė skųstis tuo, kad ilgesniuose mačuose jai darosi sunku kvėpuoti. Praėjusį sezoną ji baigė anksčiau laiko dėl nugaros traumos, o šiemet geros formos taip ir neatgavo.

A.Kontaveit per karjerą didžiajame tenise uždirbo beveik 8 mln. JAV dolerių.

22 - Only Steffi Graf in 1990 (43) and Monica Seles in 1993 (32) have won more consecutive indoor WTA main draw matches than Anett Kontaveit (22, between Ostrava 2021 and Stuttgart 2022) since 1989. Thank you!@WTA @WTA_insider @AnettKontaveit_ pic.twitter.com/rODpJPtlVQ