Nuo okupantų gindamas Ukrainą žuvo kikbokso čempionas

Priduriama, kad M. Bordusas žuvo įnirtingose ​​kovose Zaporožės regione. Apie vyro mirtį skelbiama portale, kur platinamas kare žuvusių sportininkų sąrašas.

Sportininkas prie kariuomenės prisijungė pirmąją karo dieną, 2022 metų vasario 24-ąją, po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

Maksym Bordus, Ukrainian kickboxing champion, died defending Ukraine.



Maksym enlisted on 24th February 2022. He first fought near Lyman, then asked to be transferred to Zaporizhzhia direction.



Eternal memory and glory to Hero. pic.twitter.com/k2bUjXBqDc