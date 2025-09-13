Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ ir „Inter“ įvarčių lietus Italijoje: septynių įvarčių trileris baigėsi Turino ekipos pergale

2025-09-13 21:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 21:22

Italijos čempionate įvyko įspūdinga dvikova tarp Turino „Juventus“ ir Milano „Inter“ komandų.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos čempionate įvyko įspūdinga dvikova tarp Turino „Juventus" ir Milano „Inter" komandų.

0

Permainingose rungtynėse ne kartą keitėsi pirmaujanti komanda, kol galiausiai dėka dramatiškos pabaigos „Juventus“ apgynė namų tvirtovę laimėdama rungtynes 4:3.

Į priekį pirmieji įsiveržė Turino atstovai. 14-ąją minutę Lloydas Kelly po užsitęsusios situacijos keliant kampinį žemu, bet tiksliu smūgiu surado apatinį vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Inter“ dar pirmajame kėlinyje rezultatą išlygino. Švieslentėje 1:1 įsižiebė po iš už baudos aikštelės atliko Hakano Calhanoglu smūgio.

Vėliau komandos apsikeitė gražiais įvarčiais. Pirmajame kėlinyje iš labai toli galingai iššovė Kenanas Yildizas, sugrąžindamas persvarą „Juventus“ komandai. Visgi po pertraukos H. Calhanoglu krūtine susistabdė kamuolį bei neleisdamas jam nusileisti ant žemės pasiuntė jį į varžovų vartus.

76-ąją minutę „Inter“ pirmą kartą įsiveržė į priekį. Po kampinio galva kamuolį į vartus siuntė Marcusas Thuramas.

Vos po šešių minučių pasižymėjo jau Khephrenas Thuramas. Į savo brolio įvartį „Juventus“ saugas atsakė taip pat smūgiu galva, o rezultatas vėl tapo lygiu.

Galiausiai jau antrąją pridėto laiko minutę Vasilje Adžičius parodė savo talentą. 19-metis savo pirmąjį įvartį „Juventus“ gretose pelnė įspūdingu šūviu iš toli.

„Inter“ ir toliau „Juventus“ namų aikštė išlieka neparankiausia: jie per pastaruosius 13 metų ten laimėjo vos kartą.

9 taškai po 3 rungtynių leidžia „Juventus“ toliau pirmauti lygoje. „Inter“ patyrė antrą pralaimėjimą per tris rungtynes.

