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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Japonijoje – Marco Marquezo dominavimas: ispanas sumažino Martino persvarą iki 2 taškų

2026-10-04 18:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 18:28
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Marcas Marquezas Japonijos „MotoGP“ etape iškovojo maksimaų taškų kraitį ir gerokai sumažino atsilikimą nuo čempionato lyderio Jorge Martino. Ispanas laimėjo šeštadienį vykusias sprinto lenktynes, o sekmadienį triumfavo ir pagrindinėse lenktynėse.

Japonijos GP lenktynės | EPA nuotr.
GALERIJA (16)

Marcas Marquezas Japonijos „MotoGP“ etape iškovojo maksimaų taškų kraitį ir gerokai sumažino atsilikimą nuo čempionato lyderio Jorge Martino. Ispanas laimėjo šeštadienį vykusias sprinto lenktynes, o sekmadienį triumfavo ir pagrindinėse lenktynėse.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „MotoGP“: Japonijos GP lenktynės (10.04)

Motegi trasoje M. Marquezas startavo iš antrosios pozicijos, o J. Martinas ilgą laiką išlaikė lyderio poziciją. Vis dėlto 11-ajame rate „Ducati“ motociklininkas rado progą atakai ir aplenkė savo tautietį iš vidinės trasos pusės. J. Martinas finišavo antras, o trečiąją vietą užėmė jo komandos draugas iš „Aprilia“ Marco Bezzecchi.

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„Lenktynės buvo sunkios, ypač kai važiavau paskui Jorge, tačiau žinojau, kad jei sugebėsiu išsiveržti į priekį, mano tempas bus geras. Jorge bandė atakuoti, bet tada dar šiek tiek padidinau tempą ir paskutinius du ratus galėjau įveikti ramiau“, – po lenktynių sakė M. Marquezas.

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Japonijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas po pergalės savo sąskaitoje turi 331 tašką. Iki sezono pabaigos likus šešiems etapams, J. Martino persvara sumažėjo iki vos dviejų taškų (333). M. Bezzecchi iškovojo 16 taškų ir su 284 taškais išlaiko nedideles viltis kovoti dėl čempiono titulo. Italas finiše atsilaikė prieš „Tech3“ motociklininko Enea Bastianini spaudimą ir užėmė trečiąją vietą.

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Tuo metu M. Marquezo brolis Alexas Marquezas Japonijoje patyrė nesėkmę. „Gresini“ ekipos motociklininkas lenktynių nebaigė – jis šeštadienio sprinte dėl sukeltos avarijos užsidirbo dvigubą baudos „kilpą“ ir sekmadienį net nefinišavo. Finišo nepasiekė ir sprinte visus stebinęs Diogo Moreira, šeštadienį užėmęs 2-ą vietą.

17-ojo sezono etapo – Indonezijos GP – lenktynės vyks spalio 10-11 d. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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