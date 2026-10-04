Jokubaičio klubas nušlavė varžovus

R.Jokubaitis per 15 minučių pelnė 10 taškų (3/3 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 3 perdavimus, 3 kartus klydo, 2 – prasižengė ir rinko 9 naudingumo balus.
„Bayern“ taip pat 19 taškų rinko Duane‘as Washingtonas, 17 – Oscaras Da Silva, 15 – Johannesas Thiemannas.
Oponentams 16 taškų pelnė Zachary Ensmingeris, 13 – Jeremy Roachas, 10 – Demajeo Wigginsas.
Eurolygoje „Bayern“ kitą savaitę priims Bolonijos „Virtus“ ekipą.
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