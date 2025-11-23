Italijos teniso rinktinė iškovojo trečią Daviso taurę iš eilės ir uždirbo 2 mln. JAV dolerių

Italus į priekį išvedė Matteo Berrettini (ATP-56), 6:3, 6:4 pranokęs Pablo Carreno Busą (ATP-89). Mačas truko 78 minutes.
Lygi kova pirmajame sete vyko iki aštuntojo geimo, kuriame M. Berrettini atitrūko 40:0 ir trečiu bandymu realizavo „break pointą“. Antrajame sete italas iš karto bandė perimti iniciatyvą, bet pirmus du „break pointus“ pralaimėjo. Dar du „break pointus“ M. Berrettini susikūrė devintajame geime ir galiausiai susikrovė pergalingą pranašumą. P. Carreno Busta šiame mače taip ir neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją.
Antrajame vienetų mače Flavio Cobolli (ATP-22) po beveik 3 valandas trukusios permainingos kovos 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 įveikė Jaumę Munarą (ATP-36).
J. Munaras visiškai dominavo mačo pradžioje, laimėdamas dvi iš eilės italo padavimų serijas. F. Cobolli sušvelninti deficitą bandė penktajame geime, bet nerealizavo net 5 „break pointų“, atsiliko 0:5 ir vėliau neatsitiesė.
Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Dvyliktajame geime F. Cobolli iššvaistė 4 „set pointus“, bet psichologiškai nepalūžo, gerai pradėjo pratęsimą (5:2), susikūrė dar 3 „set pointus“ ir realizavo paskutinį iš jų.
Beveik visą trečiąjį setą abu tenisininkai puikiai žaidė savo padavimų metu. Visgi, vienuoliktajame geime J. Munaras atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo. Inciatyvą perėmęs F. Cobolli netrukus įtvirtino pergalę.
F. Cobolli realizavo vos 2 iš 14 „break pointų“, o J. Munaras – 3 iš 4.
„Sunku apibūdinti šį jausmą. Sužaidžiau nuostabų mačą ir pats dar ne visai suprantu, kaip man pavyko iškovoti pergalę. Nesuprantu, kur dabar esu. Žinau tik tiek, kad iškovojau pergalę savo šaliai ir tai yra svarbiausia“, – džiūgavo F. Cobolli.
Abi rinktinės finale buvo ne pačių stipriausių sudėčių. Italams iš anksto atsisakė padėti Jannikas Sinneris, o vėliau jo pavyzdžiu pasekė Lorenzo Musetti. Tuo tarpu ispanų žvaigždė Carlosas Alcarazas trauktis turėjo prieš pat turnyro startą dėl patirtos traumos, o antroji šalies raketė Alejandro Davidovičius Fokina neatvyko dėl nesutarimų su rinktinės kapitonu Davidu Ferreru.
Italai Daviso taurę laimėjo 3-ią kartą iš eilės. Tokio dominavimo nebuvo nuo 1972 m., kai JAV rinktinė titulą laimėjo 5-ą sykį paeiliui. Tiesa, ankstesniais laikais dar galiojo kitas turnyro formatas, kai titulą ginanti rinktinė patekdavo tiesiai į finalą.
„3-ias iš eilės. Šį vakarą aš verkiu, nors po pirmo titulo neverkiau. Tai neįtikėtina. Turime labai stiprią ir „gilią“ rinktinę. Laimėjome, nors neturėjome Sinnerio, Musetti ir Arnaldi. Esame labai stiprūs“, – džiaugėsi Italijos rinktinės kapitonas Filippo Volandri.
Daviso taurės finalo aštuoneto prizų fondą sudarė 7 mln. JAV dolerių. Italai gavo 2 mln. JAV dolerių, ispanai – 1,5 mln. Beje, pernai prizas čempionams buvo kiek didesnis (beveik 2,679 mln. JAV dolerių).
