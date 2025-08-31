Į R.Kurtinaičio pasakymą sureagavęs M.Jantunenas: apie prisijungimą prie Šaro ir „Wolves“ dėmesį

Mikaelis Jantunenas suomių gretose per 25 minutes renka 8,7 taško, atkovoja po 4 kamuolius, atliko po 2 rezultatyvius perdavimus ir renka po 11 naudingumo balų.
Prieš susitikimą su Lietuvos žiniasklaidos atstovais kalbėjęs puolėjas atsakė į Rimo Kurtinaičio mintį apie teisėjų pagalbą šeimininkams.
„Kaip šeimininkams, jiems matau daug teisėjų pagalbos. Markkanenas meta labai daug baudų“, – šeštadienį sakė strategas.
Tuo tarpu M.Jantunenas turi savo patirtį prieš Laurį Markkaneną: „Visą vasarą bandžiau treniruotėse stabdyti Laurį ir praktiškai kiekvieną kartą prasižengdavau. Jis yra labai labai geras žaidėjas, turintis platų įgūdžių paketą. Manau, kad teisėjai visą čempionatą dirba gerai. Galiu tik pasakyti, kad pats prieš jį prasiženginėjau daug sykių treniruotėse, nes kitaip jį sustabdyti yra sudėtinga.“
– Ką galėtumėte išskirti lietuvių žaidime ir kokie pagrindiniai akcentai?
– Labai gera komanda, daug gerų žaidėjų, žaidžia gerą krepšinį. Jokubaitis ir Valančiūnas rungtyniauja labai gerai. Turėsime stabdyti juos, bet negalime susikoncentruoti tik ties jais, nes bet kuris kitas krepšininkas gali įmesti 15–20 taškų.
– Koks yra jūsų tikslas šiame turnyre?
– Norime tobulėti ir pasiekti daugiau nei praėjusiame čempionate. Nepasakysiu, kad žaisime dėl medalių, žiūrime į kiekvieną mačą atskirai. Dabar galvojame apie atkrintamąsias, norime užimti kuo aukštesnę vietą grupėje. Dabar galvojame apie pirmą etapą.
– Kokius lūkesčius jaučiate iš gerbėjų?
– Sirgaliai mums duoda didelį energijos pliūpsnį. Nežinau apie lūkesčius, bet jie mus tikrai spaudžia į priekį ir verčia dar labiau pasitempti.
– Kartais namų faktorius būna ir papildomas spaudimas. Panašu, kad jūsų atveju galima matyti tik teigiamus dalykus?
– Taip, aistruoliai mus stumia pirmyn. Žaidimas priešais pilnas tribūnas yra tikras pasitenkinimas. Manau, kad tiek daug sirgalių nesukuria papildomo spaudimo, o tik leidžia mėgautis krepšiniu.
– R.Kurtinaitis sakė, kad teisėjai duoda suomiams papildomų švilpukų L.Markkaneno atžvilgiu. Ką manote apie tai?
– Kodėl vasarą persikėlėte į „Fenerbahče“?
– Tiesiog manau, kad nauja komanda pastūmės mane tapti geresniu žaidėju. Tikiu, kad galiu padaryti žingsnį į priekį. Žinojau Šarą, mačiau, kaip žaidėjai patobulėja jo komandose.
– Kokie įspūdžiai apie Š.Jasikevičių?
– Labai reikalaujantis treneris, kas yra gerai, nes iš žaidėjų išspaudžia jų maksimumą. Tai yra sėkmingas treneris.
– Ar bus iššūkis įsilieti į Eurolygos čempionų gretas?
– Tiesiog turiu eiti ir mokytis bei padėti komandai laimėti. Komandoje yra daug patyrusių žaidėjų ir galėsiu iš jų mokytis. Smagu prisijungti prie tokios komandos. Džiaugiuosi, kad būsiu „Fenerbahče“ ekipoje.
– Ar buvo liūdna stebėti, kaip vasarą išsiskirstė „Paris“ pagrindiniai žaidėjai?
– Daug žaidėjų išvyko. Buvo nuostabi karjeros atkarpa, sutikau daug draugų. Mes daug nuveikėme aikštelėje, bet dar svarbiau, kad susiradau daug draugų. Bus įdomu stebėti, kaip komandos draugams seksis kitose ekipose. Nekantrauju, kada susitiksiu su jais aikštelėje ir žaisiu „Paris“ sirgalių akivaizdoje.
– Kuo „Paris“ ekipa buvo tokia ypatinga?
– Žmonėmis. Kultūra buvo labai unikali, visi buvome labai artimi. Labai sunku paaiškinti – tai buvo labai ypatinga grupė žmonių, kurie vieni kitus labai gerai pažinojo. Manau, kad mūsų sėkmės paslaptis ir buvo, kaip susilipdėme už aikštės ribų.
– Turėjote susidomėjimą iš „Wolves“ ekipos prieš kelis metus. Ar tai tiesa?
– Taip, pamenu tą istoriją. Kalbėjausi su klubo atstovais, žaidžiau prieš „Wolves“.
