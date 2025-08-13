Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Į Jonavos ekipą atvyksta Serbijoje žaidęs gynėjas

2025-08-13 15:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 15:40

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Serbijoje „Mladost MaxBet“ rungtyniavusiu gynėju Daivienu Williamsonu.

Daivienas Williamsonas | Organizatorių nuotr.

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Serbijoje „Mladost MaxBet“ rungtyniavusiu gynėju Daivienu Williamsonu.

0

25 metų 187 cm ūgio gynėjas 2024/2025 sezone Serbijos krepšinio lygoje atstovaudamas Zemuno ekipą per 24 minutes įmesdavo po 14,2 taško, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus, atkovodavo po 2 kamuolius ir rinkdavo 12,2 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikiečiui sezonas Jonavoje bus trečiasis Europoje, 2023/2024 m. sezone jis rungtyniavo Danijoje, Nestvedo „Team Fog“ ekipoje.

Gynėjas praeityje atstovavo „Wake Forest“ universitetą, kuriame rungtyniavo ir praėjusio sezono Jonavos ekipos lyderis Brandonas Childressas.

Po prisijungimo prie Jonavos ekipos Williamsonas prisiminė savo sąsajas su Lietuva: „Antanas Kavaliauskas buvo mano treneris koledže, o su Brandonu sportuojame jau ne vienus metus. Labai džiaugiuosi prisijungęs prie Jonavos ekipos ir tikiuosi turėsime sėkmingą sezoną.“

Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.

