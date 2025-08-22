Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Į čempionatą Lietuvos rinktinė iškeliauja įveikdama islandus

2025-08-22 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 18:30

Lietuvos rinktinė pergalingai baigė pasiruošimą Europos čempionato kovoms ir Alytuje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nukovė islandus.

Lietuvos rinktinė pergalingai baigė pasiruošimą Europos čempionato kovoms ir Alytuje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nukovė islandus.

REKLAMA
2

Rimas Kurtinaitis nuo suolo nepakėlė Tado Sedekerskio, Roko Jokubaičio ir Deivido Sirvydžio.

Europos čempionatą R.Kurtinaičio auklėtiniai pradės jau rugpjūčio 27-ąją, Tamperėje sutikdami Didžiąją Britaniją. B grupėje taip pat varžysis šeimininkai suomiai, vokiečiai, juodkalniečiai ir švedai. Islandai D grupėje kausis su Izraeliu, Belgija, Prancūzija, Slovėnija ir Lenkija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmuosius rungtynių taškus tolimu metimu pelnė Ąžuolas Tubelis, netrukus pasižymėjęs ir iš po krepšio – 7:2. Dviženklę persvarą kėliniui net neįpusėjus atnešė Jono Valančiūno taškai iš po krepšio 14:3. Po minutės pertraukėlės svečiai kiek sustygavo žaidimą ir priartėjo – 11:16. Ignas Sargiūnas sausrą nutraukė baudų metimais, greitoje atakoje pasižymėjo Eimantas Bendžius – 23:14.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuviai toliau laikėsi priekyje tvirtai (29:18), nors Elvaras Fridrikssonas ir Tryggvi Hlinasonas rinko svarbius taškus islandams – 24:33. Ketvirčiui įpusėjus islandai priartėjo (31:35), bet Ąžuolo Tubelio ir Kristupo Žemaičio metimai stabilizavo lietuvių situaciją – 42:33. Po pirmos mačo dalies Lietuva buvo priekyje 47:38.

REKLAMA

Nors islandai kėsinosi artėti (44:55), Arnas Velička ir Gytis Radzevičius turėjo atsaką – 62:47. Du tritaškius iš eilės paleido J.Valančiūnas, dviem atsakė ir svečiai (58:72), galiausiai po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo 76:62.

Paskutinis ketvirtis buvo formalumas. Marekas Blaževičius skirtumą augino iki kone triuškinamo (85:67), o intrigos nebeišvydome. Nuo suolo nepakilo Tadas Sedekerskis, Rokas Jokubaitis ir Devidas Sirvydis, o Lietuva laimėjo be problemų.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva: Ąžuolas Tubelis 23, Jonas Valančiūnas 16 (8 atk. kam.), Arnas Velička 11 (5 rez. perd.), Eimantas Bendžius 9, Gytis Radzevičius 8.

Islandija: Martinas Hermanssonas 13, Elvaras Fridrikssonas 12, Jonas Gudmundssonas, Tryggvi Hlinasonas (7 atk. kam.), Kristinnas Palssonas ir Hilmaras Henningssonas – po 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų