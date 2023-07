Holivudo vertas scenarijus: Messi Majamyje debiutavo pergalingu įvarčiu paskutinę minutę

L.Messi į aikštę žengė tik 54-ą minutę, kai pakeitė 18-metį saugą Benjaminą Cremaschi, kuris taip pat yra kilęs iš Argentinos.

Teisėjas antrajame kėlinyje pridėjo 2 minutes ir kai jau „Inter“ organizavo paskutinę ataką net 4-ąją pridėto laiko minutę, „Cruz Azul“ prasižengė. L.Messi savo legendine kaire koja atliko laisvą smūgį bei pasiuntė kamuolį į viršutinį kampą ir maždaug 21 tūkst. sirgalių sukėlė euforiją.

The score is 1-1. It's the 94th minute. It's Leo Messi's debut for Inter Miami and he does this. 🐐🇺🇸🦩 pic.twitter.com/e7qYS8ktXL

