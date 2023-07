Pamatykite: futbolo dievukas Messi atvyko į Majamio klubą

Tikimasi, kad Majamio „Inter“ pristatys L.Messi kaip savo komandos žaidėją jau šį sekmadienį. Tuo tarpu argentinietis debiutuoti naujo klubo gretose turėtų liepos 21-ąją dieną rungtynėse su „Cruz Azul“.

„Džiaugiamės savo priimtu sprendimu persikelti žaisti ir gyventi į JAV. Esame pasiruošę naujam iššūkiui, naujiems pokyčiams.

Mano mentalitetas ir mąstymas nepasikeis. Atiduosiu viską, ką galiu dėl savęs ir naujo klubo, stengsiuosi ir toliau žaisti aukščiausiu lygiu“,- teigė L.Messi.

Lionel Messi and his family have arrived in South Florida 🌴



Inter Miami is expected to formally introduce him in the coming days 👀



(Via @TyCSports)

pic.twitter.com/mdtfb5EJST