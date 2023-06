Čempionų lygoje pirmą kartą klubo istorijoje triumfavo „Manchester City“

Mančesterio ekipa kartu pasiekė unikalų pasiekimą – J. Guardiolos auklėtiniai sezone laimėjo visus tris svarbiausius komandos titulus.

Jie triumfavo „Premier“ lygoje, iškovojo šalies FA taurę, o dabar ir Čempionų lygą.

Šio vakar finalas prasidėjo gana ramiai. Nors anglai kontroliavo kamuolį, bet itin pavojingų progų sukurti jiems nepavyko.

„Inter“ irgi nieko rimtesnio nesukūrė.

Pirmą rimtą šansą anglai sukūrė sužaidus pusvalandį, kai E. Haalandas iššoko vienas prieš vartininką, bet jo smūgį A. Onana atrėmė.

Čia pat „Manchester City“ patyrė rimtą nuostolį, kai traumą patyręs vienas lyderių Kevinas De Bruyne buvo priverstas palikti aikštę.

Visas veiksmės persikėlė į antrąjį kėlinį. Jau jo pradžioje Milano klubas galėjo pirmauti, kai grubiai suklydus L. Martinezas iššoko vienas prieš Edersoną, bet brazilas sužaidė patikimai.

Nors „Inter“ neleido varžovams daug sukurti, visgi savo vartų nepavyko apginti. Rodri puikiu smūgiu 68-ąją minutę dešine koja nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City" ekipą į priekį 1:0.

Čia pat italai galėjo išlyginti rezultatą, bet Federico Dimarco smūgiuotas kamuolys galva sudrebino skersinį ir pasižymėti nepavyko.

Mačo pabaigoje „Manchester City“ dar galėjo padvigubinti rezultatą, bet P. Fodeno smūgį patikimai atlaikė vartininkas.

Savo puikų šansą išlygint rezultatą turėjo ir „Inter“, bet po keitimo aikštėję pasirodęs Romeu Lukaku 88-ąją minutę būdamas visai šalia tiesiai prieš vartus ir niekieno netrukdomas galva smūgiavo tiesiai į vartininką bei kamuolys į vartus neįskriejo.

Galiausiai anglai apsigynė, rezultatas nepakito ir finalinis teisėjo švilpukas paskelbė minimalią jų pergalę 1:0.

