Pamatykite: Įspūdinga Benzemos sutiktuvių šventė Saudo Arabijoje priviliojo 60 tūkst. sirgalių

Ketvirtadienio vakarą Džedos „Al-Ittihad“ stadione žiūrovams buvo pristatytas 34-erių futbolininkas. Dėl šios sutiktuvių šventės susirinko per 60 tūkst. sirgalių. Šventėje griaudėjo garsios fanų ovacijos ir įspūdingi fejerverkai.

Šventės metu K. Benzema buvo pakviestas ateiti į stadiono vidurį ir visiems susirinkusiems parodyti „Ballon d`Or“ apdovanojimą, kurį iškovojo praeitais metais..

Vėliau savo socialinių tinklų paskyroje pats futbolininkas dėkojo už tokį šiltą sutikimą.

„Ačiū Džedai iš visos savo širdies. Niekada nepamiršiu šios ypatingos nakties“, – po šventės rašė K. Benzema.

Thank you Jeddah, from the bottom of my heart. Tonight was a very special moment that i will never forget 💛🇸🇦#alhamdulillah #benzema2ittihad #here2inspireKSA #nueve pic.twitter.com/y0Prde6rDM