„Heat“ pergalės fone – susigraudinusi Majamio klubo legenda Dwyane‘as Wade‘as

Tris kartus NBA čempionas buvo pagerbtas didžiosios pertraukos metu, kai „Heat“ klubo prezidentas Patas Riley paskelbė, kad artėjantį rudenį „Heat“ arenos prieigose bus pastatyta ir atidengta D. Wade‘o skulptūra.

Paskelbus šią žinią D. Wade‘as neslėpė susijaudinimo ir ašarų.

„Heat“ krepšininkai padarė viską, kad klubo legendos pagerbimo šventė būtų išties pavykusi.

Pat Riley just announced Dwyane Wade will be built the first statue in franchise history, to live outside the arena. pic.twitter.com/TlBKRDQV5Y