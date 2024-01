Domantas Sabonis surinko eilinį dvigubą dublį, bet „Kings“ nesurado būdų laimėti Filadelfijoje

Tai jau buvo dešimtoji iš eilės Filadelfijos ekipos pergalė prieš „Kings“, o ši serija prasidėjo dar 2019 m.

D. Sabonis rungtynėse surinko eilinį dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 14 taškų (6/10 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausias jo komandos draugas buvo De’Aaronas Foxas, kurio sąskaitoje buvo 21 taškas, 5 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai.

Pirmajame ketvirtyje abi komandos pataikė mažiau nei 40 proc. metimų, tačiau antrajame „Sixers“ išsiveržė į priekį 29:12.

Nicolasas Batumas per minutę pelnė aštuonis taškus, pataikydamas tris metimus iš eilės, iš kurių du buvo tritaškiai. Tai padidino Filadelfijos pranašumą iki 22 taškų, o „Kings“ atstumą daugiausiai buvo pavykę sumažinti iki 12 taškų.

Solidžiausiai laimėtojų gretose pasirodė Tobiasas Harrisas, kuris pelnė 37 taškus ir atkovojo 7 kamuolius.

T. Harrisas per pirmąjį kėlinį pelnė 14 taškų – daugiausiai per visus ketvirčius šį sezoną – ir vėliau nė kiek nesulėtėjo. Tai buvo daugiausiai jo taškų per reguliariojo sezono rungtynes per šešis sezonus Filadelfijos komandoje ir daugiausiai nuo 2018 m. gruodžio mėnesio, kai buvo pelnęs 39 taškus.

Sekmadienio vakarą „Kings“ susirungs su Milvokio „Bucks“, o „76ers“ pirmadienį priims Hjustono „Rockets“.

„Kings“: De’Aaronas Foxas 21 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Malikas Monkas 15 (4 rez. perd.), Keeganas Murray 15 (8 atk. kam.), Domantas Sabonis (6/10 dvit., 2/2 baud., 12 atk. kam., 5 rez. perd.).

„76ers“: Tobiasas Harrisas 37 (7 atk. kam.), Tyrese’as Maxey 21 (4 rez. perd.), Nicolasas Batumas 14 (5 atk. kam.), Mo Bamba 11 (4 blok.).