Domantas Sabonis pasiekė visų laikų NBA rekordą, tačiau Damianas Lillardas su sirena nukovė „Kings“

Lietuvio ekipa po pratęsimo 142:143 (37:32, 29:36, 25:27, 37:33, 14:15) pralaimėjo prieš Milvokio „Bucks“ komandą.

Rungtynės vyko Milvokyje, o naujasis klubo įžaidėjas Damianas Lillardas aidint pratęsimo pabaigą skelbiančiai sirenai pataikė iš toli ir tai atėmė pergalę iš „Kings“ bei dovanojo ją savo komandai.

Sacramento kings coach Mike Brown doing his BEST Isaiah Stewart impression: pic.twitter.com/mPVrKqd87x