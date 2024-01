Pergalingose rungtynėse Jonas Valančiūnas flirtavo su trigubu dubliu ir pasiekė simbolinę ribą

Jonas Valančiūnas rungtynėse surengė puikų pasirodymą ir buvo netoli trigubo dublio. Lietuvis per beveik 28 minutes pelnė 14 taškų (4/6 dvit., 6/9 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Mače J. Valančiūnas peržengė 11 tūkst. pelnytų taškų ribą NBA ir dėl to buvo apdovanotas žaidimo kamuoliu.

Scoring your 11,000 career point earns you the game ball 🥲#Pelicans | @JValanciunas pic.twitter.com/FkfoM3yfZD