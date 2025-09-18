Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Harry Kane`o puikaus vakaro metu „Bayern“ pranoko „Chelsea“ UEFA Čempionų lygoje

2025-09-18 00:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 00:06

Miuncheno „Bayern" klubas sėkmingai startavo UEFA Čempionų lygoje.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern“ klubas sėkmingai startavo UEFA Čempionų lygoje.

0

Pirmajame grupės etapo ture Vokietijos čempionai 3:1 susitvarkė su Londono „Chelsea“ pasipriešinimu.

20-ąją minutę į „Chelsea“ vartus krito anglams itin nemalonus įvartis. Po Michaelo Olise`o pavojingai skersuoto kamuolio su oponentų puolėju kovojęs Trevohas Chalobah nukreipė kamuolį į savo vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kelių minučių Moisesas Caicedo baudos aikštelėje pargriovė Harry Kane`ą ir buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo pats „Bayern“ puolėjas, kuris nepaliko jokių vilčių vartininkui pasiųsdamas kamuolį į kitą vartų pusę.

Vos praleidusi antrąjį įvartį „Chelsea“ surengė savo atsaką. Cole`as Palmeris nurūko į greitą ataką, perdavė kamuolį komandos draugui ir gavęs jį atgal nieko nelaukdamas paleido galingą šūvį į vartų viršų.

Po pertraukos padirbėti turėjo „Chelsea“ vartininkas Ricardo Sanchezas, bet galiausiai ir jis buvo bejėgis. H. Kane`as gavo kamuolį baudos aikštelėje ir iš ten jis meistriškai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.

Per likusią rungtynių dalį svečiai nebuvo nusiteikę sudėti ginklų ir prieš pagrindinio laiko pabaigą sušvelnino oponentų pranašumą. Ir vėl pasižymėjo C. Palmeris, šį kartą po puikaus komandos draugo perdavimas gudriai pasiųsdamas kamuolį į vartus, bet jo šventimą sustabdė VAR peržiūros metu užfiksuota nuošalė.

Po šio epizodo situacija rungtynėse nebepasikeitė.

