PSG įspūdingai pradėjo UEFA Čempionų lygos sezoną

Paryžiaus „Saint-Germain“ komanda be didesnio vargo į savo sąskaitą įsirašė pirmuosius tris taškus. Jie namuose4:0 susitvarkė su „Atalanta“ atstovais.
Rungtynes PSG pradėjo labai greitai įgydami pranašumą. Spausdamas oponentus Marquinhosas perėmė kamuolį bei įkirto į baudos aikštelę. Būtent ten jį surado Fabiano Ruizo perdavimas, o gynėjui beliko iš arti pasiųsti kamuolį į vartus.
Kėlinio pabaigoje savo meistriškumą demonstravo Khvicha Kvaratskhelia. Jis ne tik pats įveikė kelis gynėjus, tačiau ir atliko galingą šūvį iš toli į „Atalanta“ vartus.
Priešpaskutinę kėlinio minutę „Atalanta“ užsidirbo 11 m. baudinį. Epizode kuriame nebuvo kamuolio jie pažeidė taisykles ir Bradley Barcola turėjo progą dar vienam PSG įvarčiui. Visgi, jo smūgis buvo nestiprus ir Marco Carnesecchi sugebėjo jį atremti,
Savo trečiąjį įvartį PSG surado prasidėjus antrajam kėliniui. Nuno Mendesas baudos aikštelės krašte paguldė gynėją ir net ir iš aštraus kampo sugebėjo žemu smūgiu surasti plyšį oponentų gynyboje.
Jau per pridėtą antrojo kėlinio laiką buvo pelnytas ir ketvirtasis įvartis. Goncalo Ramosas pasinaudojo neapdairiu oponentų gynėjo prisilietimu prie kamuolio ir gavęs jį visiškai laisvas baudos aikštelėje kaipmat nubaudė varžovus įvarčiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!