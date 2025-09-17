Menno Vloono unikalus šuolis su kartimi pasaulio čempionate: priminė 30 metų nematytą techniką

Olandas įveikė 5,90 m aukštį ir užėmė 7-ą vietą, o vieną iš sėkmingų bandymų atliko neįprastu būdu. Atrodė, kad M. Vloonas prieš finalinę šuolio stadiją prarado pusiausvyrą ir per anksti paleido kartį iš rankų, bet kažkokiu būdu sugebėjo persiversti per kartelę ir jos nenumušė.
Zawsze zadziwia mnie jak Menno Vloon pokonuje kolejne wysokości
Nie do podrobienia jest jego technika 🫣pic.twitter.com/99uhvR1nOPREKLAMAREKLAMA— Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) September 16, 2025
Užkietėję šuolių su kartimi sporto sirgaliai suskubo prisiminti, kad prieš maždaug 30 metų panašią techniką naudojo amerikietis Scottas Huffmanas. Tiesa, jei M. Vloonui toks šuolis gavosi netyčia, tai S. Huffmanas dažnai tokiu būdu bandydavo persiversti per kartelę. Geriausiais laikais S. Huffmanas įveikė 5,97 m aukštį.
