  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Menno Vloono unikalus šuolis su kartimi pasaulio čempionate: priminė 30 metų nematytą techniką

2025-09-17 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 23:45

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate po vyrų šuolių su kartimi finalo sirgaliai diskutavo ne tik apie dar vieną švedo Armando Duplančio pagerintą pasaulio rekordą, bet ir apie keistą olando Menno Vloono techniką.

Menno Vloonas | Scanpix nuotr.

Olandas įveikė 5,90 m aukštį ir užėmė 7-ą vietą, o vieną iš sėkmingų bandymų atliko neįprastu būdu. Atrodė, kad M. Vloonas prieš finalinę šuolio stadiją prarado pusiausvyrą ir per anksti paleido kartį iš rankų, bet kažkokiu būdu sugebėjo persiversti per kartelę ir jos nenumušė.

0

Olandas įveikė 5,90 m aukštį ir užėmė 7-ą vietą, o vieną iš sėkmingų bandymų atliko neįprastu būdu. Atrodė, kad M. Vloonas prieš finalinę šuolio stadiją prarado pusiausvyrą ir per anksti paleido kartį iš rankų, bet kažkokiu būdu sugebėjo persiversti per kartelę ir jos nenumušė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užkietėję šuolių su kartimi sporto sirgaliai suskubo prisiminti, kad prieš maždaug 30 metų panašią techniką naudojo amerikietis Scottas Huffmanas. Tiesa, jei M. Vloonui toks šuolis gavosi netyčia, tai S. Huffmanas dažnai tokiu būdu bandydavo persiversti per kartelę. Geriausiais laikais S. Huffmanas įveikė 5,97 m aukštį.

