TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Barcelona“ pergalingai pradėjo kovas dėl Katalonijos taurės

2025-09-17 23:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 23:50

Katalonijos taurės rungtynėse Barselonos „Barcelona“ 90:81 (23:20, 23:16, 15:18, 29:27) nugalėjo Andoros „MoraBanc“ krepšininkus.

„Barcelona“ šventė pergalę

0

Varžybos vykdomos dviejų grupių sistema ir pogrupio laimėtojas keliaus tiesiai į finalą. Be Barselonos ir Andoros ekipų šioje grupėje dar žaidžia Badalonos „Joventut“ komanda.

Nugalėtojams Kevinas Punteris pelnė 16 taškų (5 rez. per.), Willy Hernangomezas surinko 14, Willas Clyburnas – 13, Tomašas Satoransky – 12.

Pralaimėjusiems Shannonas Evansas įmetė 22 taškus (3/5 trit.), Justinas McKoy’us pridėjo 15 (4/5 dvit.).

