„Barcelona“ pergalingai pradėjo kovas dėl Katalonijos taurės

Varžybos vykdomos dviejų grupių sistema ir pogrupio laimėtojas keliaus tiesiai į finalą. Be Barselonos ir Andoros ekipų šioje grupėje dar žaidžia Badalonos „Joventut“ komanda.
Nugalėtojams Kevinas Punteris pelnė 16 taškų (5 rez. per.), Willy Hernangomezas surinko 14, Willas Clyburnas – 13, Tomašas Satoransky – 12.
Pralaimėjusiems Shannonas Evansas įmetė 22 taškus (3/5 trit.), Justinas McKoy’us pridėjo 15 (4/5 dvit.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!