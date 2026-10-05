Haalando trauma sukėlė nerimą „Manchester City“

Nors E. Haalandas žengė link atsarginių suolelio be medikų pagalbos, pasidalindamas šypsena bei apsikabinimu su jį pakeitusiu komandos draugu, „Manchester City“ strategui Enzo Marescai šis incidentas tapo didžiuliu galvos skausmu.
Išvykoje žaidę ir 1:2 varžovams nusileidę norvegai patyrė jau trečiąją nesėkmę iš eilės, palikusią Stale Solbakkeno auklėtinius A4 grupės dugne. Rungtynių pradžioje iniciatyvą turėję svečiai 36-ąją minutę išsiveržė į priekį, kai įspūdingu smūgiu pasižymėjo „Brentford“ gynėjas Kristofferis Ajeris, tačiau vos po dviejų minučių pusiausvyrą atkūrė Joao Cancelo. E. Haalandui jau sėdint ant atsarginių suolelio, pergalingą įvartį 79-ąją minutę Portugalijos rinktinei pelnė Goncalo Ramosas.
Šiame mače nedalyvavo 41-erių Portugalijos žvaigždė Cristiano Ronaldo, kuris prieš dvi savaites po pirmojo komandų susitikimo Osle sensacingai paliko nacionalinės komandos stovyklą. Dėl numanomo konflikto su vyriausiuoju treneriu Jorge Jesusu išvykęs tiesiai į Madridą, patyręs puolėjas paliko savo tarptautinę karjerą nežinomybėje.
Praradę jau 7 įvarčius šiame sezone pelniusį puolėją, „Manchester City“ atstovai dabar su nerimu laukia išsamių tyrimų rezultatų prieš itin sudėtingą atkarpą. Anglijos „Premier“ lygos gigantai sekmadienį išvykoje susikaus su „Liverpool“, o jau kitą trečiadienį namuose priims Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolininkus UEFA Čempionų lygos turnyre. Potencialus lyderio praradimas dar labiau temdo ir taip įtemptą situaciją klube, kuris ruošiasi pirmosioms rungtynėms po to, kai nepriklausoma komisija pripažino jį kaltu dėl 114 finansinių pažeidimų.
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