Gudaičio sugrįžimas į rinktinę po 7 metų: „Žalgiris“ išliko stiprus, bet „Rytas“ visada kovoja dėl pergalės

8 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 14 naudingumo balų surinkęs A.Gudaitis akcentavo, ko pritrūko „Rytui“ iki laimėjimo Kaune.
„Sulūžome antrojo kėlinio pabaigoje, atidavėme jiems tritaškius, o trečiojo kėlinio starte nepadarėme elementariausių pražangų, nesustabdėme jų, – apie rungtynes su Krepsinis.net kalbėjo A.Gudaitis. – Čia yra skaudus dalykas. „Žalgiris“ nubaudė iš to ir atkovotų kamuolių puolime. Tikėtis laimėti Kaune su jų atkovotu 21 kamuoliu puolime nelabai yra įmanoma.“
Lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinė rinksis į pasaulio čempionato atrankos „langą“, o solidžiai sezoną pradėjęs A.Gudaitis jau sulaukė Rimo Kurtinaičio kvietimo. Tai bus centro sugrįžimas į nacionalinę komandą po daugiau nei 7 metų pertraukos, kai 2018 metų rugsėjį pasaulio čempionato atrankoje žaidė prieš Nyderlandų rinktinę.
„Vyksiu į „langą“, – užtikrintai atsakė A.Gudaitis.
– Ar prie tritaškių buvo rizikos?
– Taip, buvo. Kažkiek tai veikė, bet po to jie tiesiog pataikė.
– Ar pritrūko indėlio iš daugiau žaidėjų?
– Žinote, nėra lengva čia žaisti. Komanda – fiziška, kai kurie žaidėjai pirmąkart čia žaidžia, tokioje atmosferoje, fiziškume... Nėra paprasta ir mes tik augsime su tokiomis rungtynėmis.
– 6 klaidos. Čia gal pozityvas šių rungtynių?
– Kažkiek branginome kamuolį, bet jų fiziškumas pasimatė puolime atkovotuose kamuoliuose. Jie tiesiog užlipo ant mūsų... Atrodė gerai gynėmės, turėjome planą, bet antras, trečias kamuolys ir galiausiai viskas baigiasi taškais.
– Skaičių prasme šiemet įmetėte mažiausiai taškų. „Žalgiris“ Eurolygoje turi ir geriausią puolimo reitingą, ir gynybos. Kuriose vietose labiausiai pasijautė, kad žaidžiate su elitine Europos komanda?
– Žaidėme ne prieš Heidelbergą... Jie gerai išmušinėja užtvaras, iš jų išlenda. Kad ir Hardingas gerai sužaidė šiandien, bet jam nedavė „Žalgiris“ lengvo gyvenimo.
– Oponentai „Žalgiryje“ keičiasi, bet puolime atkovotų kamuolių tavo netrūko, kaip ir pernai finaluose.
– Nenoriu kalbėti apie kažkokį dominavimą, pradžioje reikia baudas susimesti, tikrai save dėl to graužiu. Atrodo, lengviausi taškai krepšinyje... Vienose rungtynėse viskas tvarkoje, o čia atiduodi 5 taškus. Aišku, nesumesiu 100 procentų, bet galiu geriau.
– Trečiadienį Čempionų lygoje laukia svarbus mačas. Koks geriausias būdas prasivalyti prieš jį galvas?
– Sportuosime, pasiimsime kažką gero iš šitų rungtynių. Reikia taisyti kamuolius, ne kartą treneris tai kalbėjo ir būsime geresni.
– Ką galima teigiamo pasiimti iš šito mačo?
– Negatyvas iš to, nes visada norisi laimėti. Kažkam gali atrodyti nerealu, bet mes visada įrodome, kad kaunamės. Esame truputį mažesnis klubas, bet tikslas – atiduoti viską. Suprantame, kad „Žalgiris“ yra žvėris, bet mes visada norime laimėti.
