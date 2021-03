Giannis už ausų ištempė „Bucks“ į pergalę

Šeimininkai turėjo 7 taškų deficitą ketvirtajame kėlinyje, tačiau įjungė aukščiausią pavarą, kai to reikėjo labiausiai. Per paskutines keturias rungtynių minutes „Clippers“ nepelnė nė taško.

„Bucks“ lyderis Giannis Antetokounmpo perėmė vadeles ir jo inicijuotas 9:0 spurtas leido perimti iniciatyvą (101:100). Svečiams pratęsimą galėjo ištraukti Kawhi Leonardo tritaškis, tačiau jis skriejo pro šalį.

G. Antetokounmpo šiose rungtynėse pelnė 36 taškus, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Graikas jau penktame mače iš eilės surinko daugiau nei 35 taškus, o tokį pasiekimą „Bucks“ istorijoje yra užfiksavęs tik legendinis Kareemas Abdul-Jabbaras.

