Giannis Antetokounmpo pasiekė karjeros ir „Bucks“ franšizės rekordą: graikas pelnė 64 taškus

„Pacers“ pirmajame kėlinyje pirmavo 8 taškais, o nuo antrojo kėlinio iniciatyvos vadžias į savo rankas perėmė „Bucks“ krepšininkai. Ketvirtojo kėlinio viduryje Milvokis turėjo jau 22 taškų pranašumą.

G. Antetokounmpo per 37,13 min. taip pat atkovojo 14 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 4 kamuolius.

Jam sėkmingiausiai asistavo Damianas Lillardas, kuris pelnė 21 tašką, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 4 kamuolius.

„Pacers“ gretose rezultatyviausiai žaidė po 22 taškus pelnė Mylesas Turneris ir Tyrese‘as Haliburtonas.

