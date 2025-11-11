 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

G.Bartzokas: apie laukiantį sprendimą dėl K.Evanso ir Kaune vietą radusį M.Wrightą

2025-11-11 13:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 13:44

Trečiadienį išvykoje Kauno „Žalgiris“ žais Eurolygos rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“ klubu.

G.Bartzokas apžvelgė būsimas rungtynes (Scanpix nuotr.)

Trečiadienį išvykoje Kauno „Žalgiris“ žais Eurolygos rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“ klubu.

0

Graikų grando vyriausiasis treneris Georgios Bartzokas patvirtino, kad šiame mače jau rungtyniaus Keenanas Evansas, tačiau aikštėje vis dar nebus Franko Ntilikinos.

„Galite tikėtis rungtynių, kuriose bus daug kontakto, daug fizinės kovos. Tokių rungtynių reikalauja „Žalgiris“ ir jeigu nesugebėsime į tai atsakyti, turėsime rimtų problemų.

Iš pradžių neketinau naudoti Evanso. Planas buvo jį išleisti Graikijos lygos rungtynėse ir Eurolygos kovose išleisti tik kitą savaitę. Vis tik komandai negalės padėti Ntilikina, kuris jaučia kojos raumens skausmus, tad Evansą turėsime dvyliktuke.

Priklausomai nuo rungtynių, jis bus panaudotas arba ne. Savaime suprantama, kad jis laukia savo debiuto. Vis tik tai nereiškia, kad mes paspaudėme mygtuką ir jis gali žaisti. Jam dar reikia daug prisitaikyti, treniruotis, kad išvengtų blogų dalykų. Esame ties juo labai optimistiški tuo, kaip jis stumiasi į priekį“, – kalbėjo G.Bartzokas.

Pirėjo komandos strategas pasisakė ir apie buvusį savo auklėtinį Mosesą Wrightą, kuris tarpsezoniu į Kauną persikėlė būtent iš OLY.

„Tikėjau juo. Mosesas turi didžiulį puolimo potencialą. Per 15–20 minučių jis gali nepastebimai surinkti 15 taškų. Wrightas Kaune yra pagrindinis centras, o pas mus jam to negalėjome pasiūlyti. Praėjusiais metais jis turėjo sveikatos problemų, kurios jam kėlė sunkumų. Visi tikrai džiaugiamės dėl Moseso ir kad jam gerai sekasi Kaune.

Didelę įtaką žaidimui turi Francisco. Jis yra pagrindinis komandos žaidėjas, puikiai kuria ir žaidžia labai greitai bei su dideliu pasitikėjimu. Norint prieš jį gerai gintis, turime būti sistemingi ir nuoseklūs. Net jei jis suras progas ir pelnys taškus, turime toliau laikytis plano. Akivaizdu, kad jis turi didelę įtaką „Žalgirio“ pergalėms“, – teigė graikas.

