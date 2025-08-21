Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionate Latvijai negalės padėti Eurolygos žaidėjas

2025-08-21 10:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 10:05

Latvijos krepšinio rinktinei artėjančiame Europos čempionate negalės padėti vienas iš potencialių lyderių Rodionas Kurucas.

Rodionas Kurucas | Scanpix nuotr.

Latvijos krepšinio rinktinei artėjančiame Europos čempionate negalės padėti vienas iš potencialių lyderių Rodionas Kurucas.

0

Skelbiama, kad Vitorijos „Baskonia“ atstovai žaidėjui suplanavo operaciją, kuri turėtų visiškai išgydyti kulno traumą.

27-erių R. Kurucas visą pasiruošimo ciklą praleido kartu su rinktine. Jis gydėsi traumą, dėl kurios negalėjo dalyvauti kontrolinėse rungtynėse, o dabar paaiškėjo, kad dėl šio sveikatos sutrikimo jis negalės padėti Latvijos rinktinei Europos čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo pasiruošimo proceso pradžios buvo daroma viskas, kad Rodionui Kurucsui būtų padėta išsigydyti traumą, o šis turnyras buvo paskutinė akimirka apsispręsti dėl jo dalyvavimo Europos krepšinio čempionate. Deja, jo pasirodymas rinktinėje šiemet baigėsi. Rodionas yra ypatingas žaidėjas, kurio nebuvimą teks kompensuoti kitomis savybėmis“, – sakė Latvijos rinktinės treneris Luca Banchi.

Latvijos rinktinės gretose R. Kurucas yra sužaidęs 31 rungtynes.

Latvijos komanda A grupėje Rygoje susitiks su Serbija, Turkija, Čekija, Portugalija ir Estija.

