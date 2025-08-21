Europos čempionate Latvijai negalės padėti Eurolygos žaidėjas

Skelbiama, kad Vitorijos „Baskonia“ atstovai žaidėjui suplanavo operaciją, kuri turėtų visiškai išgydyti kulno traumą.
27-erių R. Kurucas visą pasiruošimo ciklą praleido kartu su rinktine. Jis gydėsi traumą, dėl kurios negalėjo dalyvauti kontrolinėse rungtynėse, o dabar paaiškėjo, kad dėl šio sveikatos sutrikimo jis negalės padėti Latvijos rinktinei Europos čempionate.
„Nuo pasiruošimo proceso pradžios buvo daroma viskas, kad Rodionui Kurucsui būtų padėta išsigydyti traumą, o šis turnyras buvo paskutinė akimirka apsispręsti dėl jo dalyvavimo Europos krepšinio čempionate. Deja, jo pasirodymas rinktinėje šiemet baigėsi. Rodionas yra ypatingas žaidėjas, kurio nebuvimą teks kompensuoti kitomis savybėmis“, – sakė Latvijos rinktinės treneris Luca Banchi.
Latvijos rinktinės gretose R. Kurucas yra sužaidęs 31 rungtynes.
Latvijos komanda A grupėje Rygoje susitiks su Serbija, Turkija, Čekija, Portugalija ir Estija.
