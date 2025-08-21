Koreguojamas olimpinių žaidynių krepšinio turnyro tvarkaraštis: turnyras prasidės anksčiau nei atidarymo ceremonija

Šis pakeitimas patvirtintas po FIBA vykdomojo komiteto posėdžio, kuriame buvo peržiūrėtos tarptautinių varžybų atnaujinimai ir pasiruošimas būsimiems pasauliniams renginiams.
Pakeitimai leis olimpinio krepšinio turnyro ketvirtfinalius paskirstyti per dvi dienas, užuot juos sutalpinus į vieną. Manoma, kad toks formatas pagerins konkurencinę pusiausvyrą ir suteiks sportininkams daugiau laiko atsigauti.
Dar viena svarbi naujovė – Los Andžele nebus nė vienų olimpinio krepšinio rungtynių, kurios prasidėtų anksčiau nei 12 val. vietos laiku. Šis sprendimas priimtas siekiant sustiprinti arenos atmosferą sirgaliams ir maksimaliai padidinti pasaulinę televizijos auditoriją.
Paankstinus varžybų pradžią, FIBA ir TOK tikisi geriau suderinti tvarkaraštį su žaidėjų pajėgumu bei transliuotojų poreikiais. Pokytis taip pat padės išvengti susidūrimų su kitais svarbiais olimpinių žaidynių renginiais.
Numatoma, kad 2028 m. turnyre dalyvaus 12 vyrų ir 12 moterų rinktinių, o atranka vyks per artėjančius FIBA renginius. Komandos iš visų regionų varžysis per žemynų čempionatus ir pasaulio čempionato atrankas.
