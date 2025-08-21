Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Koreguojamas olimpinių žaidynių krepšinio turnyro tvarkaraštis: turnyras prasidės anksčiau nei atidarymo ceremonija

2025-08-21 09:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 09:53

FIBA paskelbė atnaujintą krepšinio tvarkaraštį 2028 m. Los Andželo olimpinėms žaidynėms, dėl kurio rungtynės prasidės dviem dienomis anksčiau nei oficiali atidarymo ceremonija.

2028 m. Los Andželo olimpinės žaidynės | Scanpix nuotr.

FIBA paskelbė atnaujintą krepšinio tvarkaraštį 2028 m. Los Andželo olimpinėms žaidynėms, dėl kurio rungtynės prasidės dviem dienomis anksčiau nei oficiali atidarymo ceremonija.

REKLAMA
0

Šis pakeitimas patvirtintas po FIBA vykdomojo komiteto posėdžio, kuriame buvo peržiūrėtos tarptautinių varžybų atnaujinimai ir pasiruošimas būsimiems pasauliniams renginiams.

Pakeitimai leis olimpinio krepšinio turnyro ketvirtfinalius paskirstyti per dvi dienas, užuot juos sutalpinus į vieną. Manoma, kad toks formatas pagerins konkurencinę pusiausvyrą ir suteiks sportininkams daugiau laiko atsigauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar viena svarbi naujovė – Los Andžele nebus nė vienų olimpinio krepšinio rungtynių, kurios prasidėtų anksčiau nei 12 val. vietos laiku. Šis sprendimas priimtas siekiant sustiprinti arenos atmosferą sirgaliams ir maksimaliai padidinti pasaulinę televizijos auditoriją.

REKLAMA
REKLAMA

Paankstinus varžybų pradžią, FIBA ir TOK tikisi geriau suderinti tvarkaraštį su žaidėjų pajėgumu bei transliuotojų poreikiais. Pokytis taip pat padės išvengti susidūrimų su kitais svarbiais olimpinių žaidynių renginiais.

Numatoma, kad 2028 m. turnyre dalyvaus 12 vyrų ir 12 moterų rinktinių, o atranka vyks per artėjančius FIBA renginius. Komandos iš visų regionų varžysis per žemynų čempionatus ir pasaulio čempionato atrankas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų