Vasilije Micičius turėtų žaisti pirmąjį kontrolinį mačą

Įžaidėjas dėl traumos dar nesužaidė nė sekundės pasiruošimo etape, o neseniai S. Pešičius pripažino, kad reabilitacija nevyksta taip greitai, kaip visi tikėjosi.
Vis dėlto prieš kontrolinį mačą su Slovėnijos rinktine V. Micičius treniravosi.
„Pažiūrėsime. Jis dalyvauja treniruotėse, treniravosi gerai ir nepatyrė pasekmių dėl to, kas jį vargino jau ilgą laiką. Kiekviena diena mums yra svarbi, kalbant apie tai, kaip jis jaučiasi, ar yra kokių nors problemų. Galbūt rytoj jis šiek tiek pažaistų, bet turime būti atsargūs. Jis parodė gerą požiūrį ir didelį norą sugrįžti, bet kartais ne viskas priklauso nuo jo“, – sakė S. Pešičius.
S. Pešičius taip pat atskleidė, kad galutinę komandos sudėtį greičiausiai paskelbs sekmadienį.
