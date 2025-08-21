Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Vasilije Micičius turėtų žaisti pirmąjį kontrolinį mačą

2025-08-21 09:59 / šaltinis: Sportas.lt
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-21 09:59

Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius pranešė, kad Vasilije Micičius jau gali gauti pirmųjų minučių šią vasarą ketvirtadienį vyksiančiose kontrolinėse rungtynėse su Slovėnija.

Vasilije Micičius | Scanpix nuotr.

Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius pranešė, kad Vasilije Micičius jau gali gauti pirmųjų minučių šią vasarą ketvirtadienį vyksiančiose kontrolinėse rungtynėse su Slovėnija.

0

Įžaidėjas dėl traumos dar nesužaidė nė sekundės pasiruošimo etape, o neseniai S. Pešičius pripažino, kad reabilitacija nevyksta taip greitai, kaip visi tikėjosi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto prieš kontrolinį mačą su Slovėnijos rinktine V. Micičius treniravosi.

„Pažiūrėsime. Jis dalyvauja treniruotėse, treniravosi gerai ir nepatyrė pasekmių dėl to, kas jį vargino jau ilgą laiką. Kiekviena diena mums yra svarbi, kalbant apie tai, kaip jis jaučiasi, ar yra kokių nors problemų. Galbūt rytoj jis šiek tiek pažaistų, bet turime būti atsargūs. Jis parodė gerą požiūrį ir didelį norą sugrįžti, bet kartais ne viskas priklauso nuo jo“, – sakė S. Pešičius.

S. Pešičius taip pat atskleidė, kad galutinę komandos sudėtį greičiausiai paskelbs sekmadienį.

