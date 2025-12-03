 
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionate – kritęs Meilutytės rekordas ir be medalio likusi Teterevkova

2025-12-03 21:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:11

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Kotryna Teterevkova | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Moterų 100 m plaukimo krūtine finale startavo ir dėl medalio kovojo Kotryna Teterevkova. Lietuvė greitai pradėjo distanciją ir po 25 m yrėsi 3-ia. Vėliau varžovės tempą padidino ir lietuvė ėmė prarasti pozicijas. Finišą ji pasiekė 7-a. Lietuvė plaukė šiek tiek greičiau nei ankstesniuose etapuose ir finišavo per 1 min. 4.58 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspūdingai pasirodė čempionės titulą apgynusi estė Eneli Jefimova. Ji distanciją įveikė per 1 min. 2.82 sek. ir pagerino Europos čempionato rekordą, kuris net nuo 2013 m. priklausė Rūtai Meilutytei (1:02.92). Tuo pačiu E. Jefimova pagerino Estijos rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.

Šį kartą estei pasipriešinti nepajėgė net ir belgė Florine Gaspard (1:03.73). Trečia buvo Izraelio atstovė Anastasia Gorbenko (1:03.90). Tuo tarpu 50 m ilgio baseine šiemet pasaulio čempione tapusi vokietė Anna Elendt liko be medalio – finišavo 4-a (1:03.91).

Finalo rezultatai:

Antradienį ryte K. Teterevkova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. Ten lietuvė plaukė dar greičiau (1:04.73), užėmė 7-ą vietą ir prasimušė į finalą.

K. Teterevkovos karjeros rekordas šioje rungtyje yra 1 min. 4.15 sek., o Lietuvos rekordas tuo pačiu yra ir pasaulio rekordas bei priklauso Rūtai Meilutytei (1:02.36).

23-ejų K. Teterevkova trumpame baseine tokio lygio varžybų medalių dar neturi. Tiesa, ji įprastai geriausius rezultatus demonstruoja ne 100 m, o 200 m rungtyje.

