Europos čempionate – kritęs Meilutytės rekordas ir be medalio likusi Teterevkova

Moterų 100 m plaukimo krūtine finale startavo ir dėl medalio kovojo Kotryna Teterevkova. Lietuvė greitai pradėjo distanciją ir po 25 m yrėsi 3-ia. Vėliau varžovės tempą padidino ir lietuvė ėmė prarasti pozicijas. Finišą ji pasiekė 7-a. Lietuvė plaukė šiek tiek greičiau nei ankstesniuose etapuose ir finišavo per 1 min. 4.58 sek.
Įspūdingai pasirodė čempionės titulą apgynusi estė Eneli Jefimova. Ji distanciją įveikė per 1 min. 2.82 sek. ir pagerino Europos čempionato rekordą, kuris net nuo 2013 m. priklausė Rūtai Meilutytei (1:02.92). Tuo pačiu E. Jefimova pagerino Estijos rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.
Šį kartą estei pasipriešinti nepajėgė net ir belgė Florine Gaspard (1:03.73). Trečia buvo Izraelio atstovė Anastasia Gorbenko (1:03.90). Tuo tarpu 50 m ilgio baseine šiemet pasaulio čempione tapusi vokietė Anna Elendt liko be medalio – finišavo 4-a (1:03.91).
Finalo rezultatai:
Antradienį ryte K. Teterevkova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. Ten lietuvė plaukė dar greičiau (1:04.73), užėmė 7-ą vietą ir prasimušė į finalą.
K. Teterevkovos karjeros rekordas šioje rungtyje yra 1 min. 4.15 sek., o Lietuvos rekordas tuo pačiu yra ir pasaulio rekordas bei priklauso Rūtai Meilutytei (1:02.36).
23-ejų K. Teterevkova trumpame baseine tokio lygio varžybų medalių dar neturi. Tiesa, ji įprastai geriausius rezultatus demonstruoja ne 100 m, o 200 m rungtyje.
