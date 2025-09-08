Erlingas Haalandas susižalojo atsitrenkęs į autobuso dureles

Incidento metu E. Haalandui buvo prakirsta lūpa, todėl prireikė trijų siūlių – žaizda užsiūta iškart, kai komandą į viešbutį palydėjo rinktinės medikai. Po incidento E. Haalandas pasidalino nuotrauka socialiniuose tinkluose, kur matomas su šviežia žaizda ir pašmaikštavo:
„Tiesiog susidūriau su durimis. 3 siūlės.“
Sirgalius ramino žinia, kad trauma nėra rimta – futbolininkas neplanuoja praleisti artimiausių Pasaulio taurės atrankos rungtynių Osle prieš Moldovą, o Norvegijos treneris Stale Solbakkenas patvirtino, jog E. Haalandas galės rungtyniauti kaip įprasta.
Po rinktinės mačų E. Haalandas prisijungs prie „Manchester City“ pasiruošimo principinei dvikovai „Etihad Stadium“ prieš „Manchester United“ „Premier“ lygoje.
