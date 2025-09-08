Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Erlingas Haalandas susižalojo atsitrenkęs į autobuso dureles

2025-09-08 10:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 10:36

Erlingas Haalandas patyrė kuriozišką traumą po Norvegijos rinktinės treniruotės – „Manchester City“ puolėjas buvo netikėtai sužeistas, kai jį kliudė autobuso bagažo durelės.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

Erlingas Haalandas patyrė kuriozišką traumą po Norvegijos rinktinės treniruotės – „Manchester City“ puolėjas buvo netikėtai sužeistas, kai jį kliudė autobuso bagažo durelės.

0

Incidento metu E. Haalandui buvo prakirsta lūpa, todėl prireikė trijų siūlių – žaizda užsiūta iškart, kai komandą į viešbutį palydėjo rinktinės medikai. Po incidento E. Haalandas pasidalino nuotrauka socialiniuose tinkluose, kur matomas su šviežia žaizda ir pašmaikštavo:

„Tiesiog susidūriau su durimis. 3 siūlės.“

Sirgalius ramino žinia, kad trauma nėra rimta – futbolininkas neplanuoja praleisti artimiausių Pasaulio taurės atrankos rungtynių Osle prieš Moldovą, o Norvegijos treneris Stale Solbakkenas patvirtino, jog E. Haalandas galės rungtyniauti kaip įprasta.

Po rinktinės mačų E. Haalandas prisijungs prie „Manchester City“ pasiruošimo principinei dvikovai „Etihad Stadium“ prieš „Manchester United“ „Premier“ lygoje.

