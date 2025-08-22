Emocingą ispanų ir vokiečių susitikimą vainikavo pergalingas metimas

Likus 40 sekundžių Willy Hernangomezas išlygino rezultatą ir rungtynės persikėlė į pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje Dario Brizuela tritaškiu buvo išvedęs ispanus į priekį (103:102), tačiau paskutinėmis sekundėmis Dennisas Schroderis pataikė lemiamą metimą ir sugrąžino vokiečiams pergalę (106:105).
Canastón de Schröeder
Gran maniobra del jugador alemán para ponerse por delante.
¡Últimos minutos para remontar!
DIRECTO | Teledeporte y @rtveplay https://t.co/wd6YwqVJI9#Eurobasket #LaFamilia @BaloncestoESP pic.twitter.com/NQglJVID02REKLAMAREKLAMA— Teledeporte (@teledeporte) August 21, 2025
Po pertraukėlės šeimininkai atsakyti nebepajėgė.
Naujasis Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Maodo Lo per 18 minučių pelnė 2 taškus (0/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, suklydo 2 kartus, gavo 2 pražangas ir liko be naudingumo balų.
Ketvirtajame kėlinyje įsiplieskė emocijos – apsikeitė žodžiais Franzas Wagneris ir Santi Aldama, o Danielis Theisas po antros techninės pražangos buvo pašalintas iš aikštės.
🔥 ¡Esto está que arde!
🤬 Mucha tensión y nuevo rifirrafe.
La jugada se salda con técnica para Theis y Parra.
Muy intensos los alemanes, que no entienden de amistosos.
📲 DIRECTO | Teledeporte y @rtveplay https://t.co/wd6YwqWhxH#Eurobasket #LaFamilia @BaloncestoESP pic.twitter.com/uvyk1HS6HRREKLAMAREKLAMA— Teledeporte (@teledeporte) August 21, 2025
Prieš Europos čempionatą abi rinktinės dar kartą susitiks Kelne.
Ispanija: Dario Brizuela 20, Willy Hernangomezas 15, Joelis Parra 13, Jaime Pradilla 12.
Vokietija: Dennisas Schroderis 24, Franzas Wagneris 19, Johannesas Voigtmannas 13, Johannesas Thiemannas 12.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!