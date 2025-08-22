Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Emocingą ispanų ir vokiečių susitikimą vainikavo pergalingas metimas

2025-08-22 07:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 07:39

Draugiškose rungtynėse Madride susitiko Europos ir pasaulio čempionai – Ispanija ir Vokietija. Po pratęsimo pergalę 106:105 (22:24, 23:14, 31:34, 18:22, 12:11) iškovojo vokiečiai.

Schroderis | Organizatorių nuotr.

Draugiškose rungtynėse Madride susitiko Europos ir pasaulio čempionai – Ispanija ir Vokietija. Po pratęsimo pergalę 106:105 (22:24, 23:14, 31:34, 18:22, 12:11) iškovojo vokiečiai.

0

Likus 40 sekundžių Willy Hernangomezas išlygino rezultatą ir rungtynės persikėlė į pratęsimą.

Papildomoje atkarpoje Dario Brizuela tritaškiu buvo išvedęs ispanus į priekį (103:102), tačiau paskutinėmis sekundėmis Dennisas Schroderis pataikė lemiamą metimą ir sugrąžino vokiečiams pergalę (106:105).

Po pertraukėlės šeimininkai atsakyti nebepajėgė.

Naujasis Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Maodo Lo per 18 minučių pelnė 2 taškus (0/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, suklydo 2 kartus, gavo 2 pražangas ir liko be naudingumo balų.

Ketvirtajame kėlinyje įsiplieskė emocijos – apsikeitė žodžiais Franzas Wagneris ir Santi Aldama, o Danielis Theisas po antros techninės pražangos buvo pašalintas iš aikštės.

Prieš Europos čempionatą abi rinktinės dar kartą susitiks Kelne.

Ispanija: Dario Brizuela 20, Willy Hernangomezas 15, Joelis Parra 13, Jaime Pradilla 12.

Vokietija: Dennisas Schroderis 24, Franzas Wagneris 19, Johannesas Voigtmannas 13, Johannesas Thiemannas 12.  

