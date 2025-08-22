Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Prie „Tauro“ jungiasi Serge’as Nyuiadzi

2025-08-22 07:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 07:19

Antrą vietą Pirmoje lygoje užimantis Tauragės „Tauras“ į savo gretas pasikvietė Lietuvos futbolo bendruomenei puikiai pažįstamą žaidėją Serge’ą Nyuiadzi.

Serge‘as Nyuiadzi | Vytauto Kuralavičiaus nuotr.

Antrą vietą Pirmoje lygoje užimantis Tauragės „Tauras“ į savo gretas pasikvietė Lietuvos futbolo bendruomenei puikiai pažįstamą žaidėją Serge’ą Nyuiadzi.

0

33 metų puolėjas, kilęs iš Togo Respublikos, yra daugkartinis Lietuvos čempionas. Didelę savo karjeros dalį jis praleido Vilniaus „Žalgirio“ ekipoje, taip pat gynė Marijampolės „Sūduvos“ spalvas, todėl Lietuvoje jau yra gerai pažįstamas. Karjeros pradžioje Nyuiadzi atstovavo ir Prancūzijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančiam „OGC Nice“ klubui.

Skambią karjerą turėjęs futbolininkas nuo šiol vilkės raudonai juodus „Tauro“ marškinėlius ir sieks padėti tauragiškiams sugrįžti į aukščiausią Lietuvos futbolo lygmenį.

