Elektrėnuose – kvapą gniaužiantis Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano pasirodymas miesto greičio ruože

Itin įtemptai varžybos iki pat jų atomazgos klostėsi Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano duetui. Dieną kiek konservatyvesniu tempu pradėjęs duetas varžyboms įsibėgėjus rikiavosi ketvirtoje absoliučios įskaitos vietoje ir trečioje pozicijoje savo klasėje.
Galiausiai likus vienam, kiek mažiau nei 2 km ilgio greičio ruožui Elektrėnų miesto gatvėmis, „Viada-Multi FX“ ekipažas nuo priekyje buvusio Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio ekipažo atsilikinėjo vos 0,6 sek. Ir čia Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu pademonstravo maksimalią koncentraciją ir meistriškumą bei ruožą įveikė absoliučiai greičiausiu tempu, taip pakildami į trečią bendrosios įskaitos vietą ir antrą poziciją klasėje.
Jie čia pranoko net ir absoliutų ralio laimėtoją, WRC kalibro vairuotoją iš Latvijos Martinšą Sesksą. Už tokį pasiekimą Giedriui Notkui ir Daliui Strižanui buvo įteikta Elektrėnų miesto mero taurė.
„Elektrėnų ralis, atrodo, visiems yra žinomas ir trasos čia kiekvienais metais panašios. Be to, Elektrėnai yra puiki treniruočių stovykla vilniečiams ir kauniečiams lenktynininkams, kurie šiuos kraštus ir šiuos kelius puikiai žino. Tuo metu mes čia tikrai nesame dažni svečiai ir atrodė, kad didelių šansų čia neturime. Tačiau varžyboms ruošėmės atsakingai ir atvykome su didelėmis ambicijomis.
Prasidėjus raliui pirmieji greičio ruožai tradiciškai mums nebuvo patys geriausi. Ten nesublizgėjome, bet tempas buvo panašus kaip ir kitų. Važiavome penketuke, tarp trečios ir penktos vietos visi tilpome į vieną sekundę. Vienintelis Martinš Sesks, Lietuvos ralio čempionato įskaitoje nedalyvaujantis WRC vairuotojas rūko ir nurūko, o mūsų tas septintukas pradėjo lenktyniauti tarpusavyje. Pirmas iš kovos pasitraukė Giedrius Firantas su Matu Valiuliu. Jie prieš savaitę mums nušluostė nosis treniruotėje Plungėje. Norėjome jiems atsirevanšuoti, bet jie mums tokios galimybės nesuteikė apsiversdami pirmame greičio ruože. Kalbėjau su jais, tai jie sveiki, automobilis irgi baisiai nenukentėjo, dabar ruošis Zarasams.
Po jų pasitraukimo kova užvirė tarp mūsų, Vlado Jurkevičiaus ir Deivido Gezevičiaus. Visą ralį buvome greta, keisdamiesi pozicijomis greičio ruožuose. Po šešių greičio ruožų Deividas Gezevičius priekyje buvo penkiomis sekundėmis. Vladas Jurkevičius buvo priverstas pasitraukti dėl techninių problemų – jų „Škoda“ susidūrė su degalų sistemos problemomis.
Per paskutinius du žvyrinius greičio ruožus mums teko bandyti atakuoti Deividą Gezevičių. Išlipome iš savo komforto zonos ir per du greičio ruožus 5 sek. atsilikimą sumažinome iki 0,63 sek. Buvo likęs vienas miesto greičio ruožas. Jis buvo labiau duoklė žiūrovams, bet būtent čia sprendėsi mūsų galutinė pozicija.
Prieš miesto greičio ruožą paprašiau mechanikų, kad šie paruoštų automobilį miesto greičio ruožui ir kuo labiau jį pritaikytų asfalto dangai. Jie padarė daug pakeitimų, pasirinkome dėti labiau nuvažinėtas padangas, kad jos būtų kuo lygesnės ir turėtų daugiau sukibimo ant asfalto, pakietinome pakabą. Mūsų nusiteikimas buvo maksimalus.
Ir galiausiai tame miesto greičio ruože, bandydami aplenkti Deividą Gezevičių, pademonstravome geriausią rezultatą absoliučiai ir aplenkėme net patį Martinšą Sesksą. Tiek mūsų fanai, tiek mes buvome euforijoje, nes pavyko išplėšti trečiąją vietą absoliučioje įskaitoje. Deividas Gezevičius buvo nusiminęs, bet labai ačiū jam už konkurenciją ir motyvaciją spausti bei kartais parizikuoti.
Tuo ir smagus tas ralis, kad viskas išsisprendė mūsų naudai paskutiniame greičio ruože. Džiaugiuosi dėl Daliaus, kuris puikiai dirbo šturmano darbą, mechanikais, puikiai paruošusiais automobilį ir dėkoju partneriams „Viada Lietuva“, „Shell“, Panevėžio miesto savivaldybei ir kitiems partneriams, kurie mumis tiki ir prisideda prie mūsų pergalių“, – įspūdžiais apie ralį dalijosi Giedrius Notkus.
Kiek prasčiau sekėsi kitam „Viada-Multi FX“ ekipažui – Jonui Sluckui su Giedriumi Šileikiu. Jų duetas susidūrė su techninėmis problemomis. Tandemui teko tęsti varžybas pagal „Rally 2“ taisyklę. Ir nors dėl taškų ekipažas kovoti jau nebegalėjo, jie garbingai pasiekė finišą įveikdami visus likusius greičio ruožus.
„Šitas ralis mums buvo pats nesėkmingiausias nutikimų prasme. Pirmiausia per susirašymą, antrame greičio ruože sugedo mūsų susirašymo automobilis. Tai mus išgelbėjo Dalius Strižanas, paskolindamas savąjį. Planavome važiuoti į testinį greičio ruožą, bet dėl šio netikėtumo į jį jau nebespėjome.
Prasidėjus varžyboms, pirmame greičio ruože atvykę į startą sužinojome, kad yra daug avarijų, tad nusprendėme startuoti ramiai, nepersistengti. Vėliau pradėjome bėgėtis, tačiau trečiame greičio ruože, net nepajutome kaip ir kur, bet prakirtome radiatorių. Finiše pamatėme, kad iš po variklio gaubto verčiasi garai. Teko sustoti. Mechanikai sutvarkė automobilį ir mes spėjome grįžti į varžybas pagal „Rally 2“ taisyklę. Labai džiaugiamės startavę, bet penktame greičio ruože, antrame ar trečiame kilometre pramušėme galinį ratą ir važiavome dešimt kilometrų su nuleista padanga. Maža to, septintame greičio ruože sugedo mūsų pasikalbėjimo įranga, tai girdėdavau kas antrą arba kas trečią posūkį. Galiausiai pavyko finišuoti varžybose ir tuo labai džiaugiamės, nes nuotykių ir netikėtumų tikrai netrūko“, – pasakojo Jonas Sluckus.
Itin apmaudžiai varžybos susiklostė Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko tandemui. Ekipažas ilgai laikėsi tečioje 2WD įskaitos vietoje ir pirmavo „Rally 4 Trophy“ įskaitoje, keliomis sekundėmis lenkdamas Irmanto ir Edvino Buivydų duetą.
Tačiau šeštame greičio ruože po šuolio per trampliną Klaudas Bučinskas neišsilaikė ant kelio ir vertėsi. Ekipažui prireikė medikų pagalbos. Kadangi tai jau antroji dueto nesėkmė šiemet, Klaudas Bučinskas ir Povilas Gutauskas jau nebeturi šansų laimėti šių metų sezono. Dėl šios priežasties likus vienam etapui duetas paskelbė sudedantis ginklus ir šiemet ralio trasose nebepasirodys.
„Iš vienos pusės viskas baigėsi laimingai, nes nepatyrėme didelių traumų, tačiau sezonas mums baigtas. Viskas įvyko tuomet, kai po ilgos tiesiosios turėjome lengvą posūkį per trampliną. Kažkaip negalvojau, kad taip pakilsime į orą. Nusprendžiau neatleisti akceleratoriaus ir nusileidome ant priekio bei trenkėmės į medį. Čia lenktynės mums ir baigėsi.
Šiaip bendrai tai sezonas buvo labai smagus, su didele konkurencija, gražiomis kovomis. Gaila, kad pritrūko sėkmės, bet yra kaip yra. Toks sportas. Tačiau jaučiamės patobulėję. Gyvenime turi būti tų nesėkmių. Rinksime patirtį toliau ir tikėsimės, kad daugiau taip nebus. Dabar su šturmanu Povilu Gutausku sėdime ir dėliojame planą kitam sezonui, nes šiemet mums varžybos baigtos. Į Zarasus važiuoti nebėra prasmės“, – kalbėjo Klaudas Bučinskas.
Nepaisant Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko nesėkmės bei Jono Sluckaus ir Giedriaus Šileikio patirtų nuotykių, „Viada-Multi FX“ komandos garbę apgynė puikus Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano pasirodymas. Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ iškovojo trečiąją vietą.
Po šio etapo du sezoną tęsiantys komandos ekipažai jau ruošis paskutiniam ralio sezono akordui Zarasuose. Jame bus taikomas 1,2 taškų koeficientas, todėl ekipa neslepia ambicijų kovoti dėl aukščiausių teoriškai įmanomų vietų metinėje rikiuotėje.
