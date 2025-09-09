Kalendorius
Savaitgalį Mickūnuose paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos motokroso čempionai: dramos ir triumfo akimirkos

2025-09-09
2025-09-09 10:54

Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 6–7 dienomis, Mickūnų MX parką sudrebino finalinis 2025 metų „Betsson“ Lietuvos ir Baltijos motokroso čempionatų etapas. Atnaujintoje ir techniškoje trasoje, prie kurios įrengimo prisidėjo ir Arminas Jasikonis, paaiškėjo stipriausi regiono sportininkai, o kova dėl titulų kai kuriose klasėse virė iki pat paskutinių metrų.

Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 6–7 dienomis, Mickūnų MX parką sudrebino finalinis 2025 metų „Betsson" Lietuvos ir Baltijos motokroso čempionatų etapas. Atnaujintoje ir techniškoje trasoje, prie kurios įrengimo prisidėjo ir Arminas Jasikonis, paaiškėjo stipriausi regiono sportininkai, o kova dėl titulų kai kuriose klasėse virė iki pat paskutinių metrų.

Lietuvos čempionato įskaitose netrūko įsimintinų akimirkų. Keturračių „Quad“ klasėje po metų pertraukos čempiono titulą susigrąžino Gediminas Volkavičius. „Galėjau nesukti galvos, ar nukrisiu posūkiuose, galėjau spausti pilną gazą – labai laimingai užbaigėm sezoną“, – džiaugėsi jis. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Lietuvos motokroso čempionato etapas Mickūnuose
FOTOGALERIJA. Lietuvos motokroso čempionato etapas Mickūnuose

Pirmą kartą „MX2 Jaunimo“ klasės čempionu tapo Dovydas Aistis Šikšnys. Vis dėlto, ne visiems lietuviams diena buvo sėkminga – 125cc klasėje dėl titulo kovojusį Eimantą Čepulį sustabdė technikos gedimas, atvėręs kelią į čempionus estui Kasparui Uibu. Prestižinėje MX1 klasėje Lietuvos čempionu tapo latvis Uldis Freibergs.

Baltijos čempionato įskaitoje taip pat vyko kvapą gniaužiančios kovos. Galingiausioje MX1 klasėje du latviai, Edvardsas Bidzānsas ir Mairis Pumpursas, į finalą atvyko turėdami po lygiai taškų.

Lemiamoje kovoje pranašesnis buvo E. Bidzānsas, tapęs Baltijos čempionu. Tuo tarpu 85cc klasėje neįtikėtiną pergalę išplėšė estų talentas Lucasas Leokas – iš trečiosios vietos bendroje įskaitoje jis sugebėjo pakilti į pirmąją ir laimėti titulą.

Galutiniai 2025 m. Lietuvos motokroso čempionato prizininkai:

50 klasė: Matas Lušinskis, Marija Vinogradova, Emil Baranoski

65 klasė: Ąžuolas Sungaila, Augustas Kavaliauskas, Arielius Dudoras

85 klasė: Arturs Vinters, Agnis Alksnis, Maksimilian Leopold

125 klasė: Kaspar Uibu, Eimantas Čepulis, Martynas Jasiūnas

MX2 J klasė: Dovydas Aistis Šikšnys, Matas Skodžius, Pēteris Zariņš

MX2 klasė: Kārlis Kalējs, Markuss Kokins, Matas Stepukas

MX1 klasė: Uldis Freibergs, Dominykas Sugintas, Erlandas Mackonis

Moterų klasė: Sara Vintere, Paula Bertašiūtė, Agilija Skudutytė

Quad klasė: Gediminas Volkavičius, Reinis Bicāns, Rytis Šuopys

750 s/p klasė: Janis Jegorovs / Peteris Jegorovs, Kaspars Lubgans / Oskars Dūdens, Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs

2025 m. Baltijos motokroso čempionai:

MX85 klasė: Lucas Leok

MX125 klasė: Enriko Peilman

MX2 klasė: Markuss Kokins

MX1 klasė: Edvards Bidzāns

