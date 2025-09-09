Savaitgalį Mickūnuose paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos motokroso čempionai: dramos ir triumfo akimirkos

Lietuvos čempionato įskaitose netrūko įsimintinų akimirkų. Keturračių „Quad“ klasėje po metų pertraukos čempiono titulą susigrąžino Gediminas Volkavičius. „Galėjau nesukti galvos, ar nukrisiu posūkiuose, galėjau spausti pilną gazą – labai laimingai užbaigėm sezoną“, – džiaugėsi jis.
Lietuvos motokroso čempionato etapas Mickūnuose (63 nuotr.)
Pirmą kartą „MX2 Jaunimo“ klasės čempionu tapo Dovydas Aistis Šikšnys. Vis dėlto, ne visiems lietuviams diena buvo sėkminga – 125cc klasėje dėl titulo kovojusį Eimantą Čepulį sustabdė technikos gedimas, atvėręs kelią į čempionus estui Kasparui Uibu. Prestižinėje MX1 klasėje Lietuvos čempionu tapo latvis Uldis Freibergs.
Baltijos čempionato įskaitoje taip pat vyko kvapą gniaužiančios kovos. Galingiausioje MX1 klasėje du latviai, Edvardsas Bidzānsas ir Mairis Pumpursas, į finalą atvyko turėdami po lygiai taškų.
Lemiamoje kovoje pranašesnis buvo E. Bidzānsas, tapęs Baltijos čempionu. Tuo tarpu 85cc klasėje neįtikėtiną pergalę išplėšė estų talentas Lucasas Leokas – iš trečiosios vietos bendroje įskaitoje jis sugebėjo pakilti į pirmąją ir laimėti titulą.
Galutiniai 2025 m. Lietuvos motokroso čempionato prizininkai:
50 klasė: Matas Lušinskis, Marija Vinogradova, Emil Baranoski
65 klasė: Ąžuolas Sungaila, Augustas Kavaliauskas, Arielius Dudoras
85 klasė: Arturs Vinters, Agnis Alksnis, Maksimilian Leopold
125 klasė: Kaspar Uibu, Eimantas Čepulis, Martynas Jasiūnas
MX2 J klasė: Dovydas Aistis Šikšnys, Matas Skodžius, Pēteris Zariņš
MX2 klasė: Kārlis Kalējs, Markuss Kokins, Matas Stepukas
MX1 klasė: Uldis Freibergs, Dominykas Sugintas, Erlandas Mackonis
Moterų klasė: Sara Vintere, Paula Bertašiūtė, Agilija Skudutytė
Quad klasė: Gediminas Volkavičius, Reinis Bicāns, Rytis Šuopys
750 s/p klasė: Janis Jegorovs / Peteris Jegorovs, Kaspars Lubgans / Oskars Dūdens, Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs
2025 m. Baltijos motokroso čempionai:
MX85 klasė: Lucas Leok
MX125 klasė: Enriko Peilman
MX2 klasė: Markuss Kokins
MX1 klasė: Edvards Bidzāns
