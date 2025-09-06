Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Savaitgalį Mickūnuose finišuos Lietuvos motokroso čempionatas: kova dėl titulų virs iki paskutinių ratų

2025-09-06 10:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 10:54

Šį savaitgalį, rugsėjo 6–7 dienomis, Mickūnų MX trasoje finišuos 2025 metų „Betsson“ Lietuvos motokroso čempionatas. Finalinis etapas, kuris kartu bus ir Baltijos šalių čempionato dalis, pritrauks geriausius Lietuvos, Latvijos ir Estijos sportininkus, o kova dėl čempionų titulų daugelyje klasių tęsis iki pat paskutinių važiavimų.

Lietuvos motokroso čempionato varžybos (nuotr. Andriaus Lauciaus)

0

Didžiausia intriga prieš finalą tvyro Moterų įskaitoje, kur dėl čempionės titulo realiai pretenduoja net keturios sportininkės, tarp kurių ir lietuvės Agilija Skudutytė bei Paula Bertašiūtė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Ne mažiau atkakli kova laukia ir 125cc klasėje, kur lyderį Kasparą Uibu nuo lietuvio Eimanto Čepulio skiria vos 10 taškų. Prestižinėje MX1 klasėje latvis Uldis Freibergs turės ginti savo trapų pranašumą nuo Dominyko Suginto.

Tuo pat metu keliose klasėse čempionai yra beveik aiškūs dar prieš startą. Jauniausiųjų 50cc klasėje visus sezono važiavimus laimėjęs Matas Lušinskis sieks tobulo rezultato, o MX2 Jaunimo įskaitoje visas keturias pergales iki tol yra iškovojęs Dovydas Aistis Siksnys. Panašiai dominuoja ir Saulius Stankus Veteranų 50+ įskaitoje.

„Mickūnuose bus išdalinti paskutiniai taškai, todėl intriga daugelyje klasių išliks iki paskutinės sekundės. Kviečiame visus žiūrovus atvykti ir palaikyti sportininkus – laukia tikra motokroso fiesta,“ – sako Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentė Giedrė Leskauskienė.

Jai antrina ir Mickūnų MX trasos šeimininkas Lukas Pakeltis: „Finalinis čempionato etapas Mickūnuose mums – didžiulė garbė. Norime, kad sezono uždarymas taptų tikra švente visai motokroso bendruomenei.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

