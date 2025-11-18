 
TV3 naujienos > Sportas

Edas Butvilas Ispanijoje pralaimėjo ATP „Challenger“ turnyro starte

2025-11-18 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 21:19

Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte antradienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-261) per 1 valandą 37 minutes 2:6, 4:6 pralaimėjo prieš kvalifikaciją įveikusį 23-ejų ispaną Maxą Alcalą Gurri (ATP-417). E. Butvilas ant grunto nebuvo žaidęs nuo liepos 8 d.

Edas Butvilas („Open Menorca“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger" serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion" vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte antradienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-261) per 1 valandą 37 minutes 2:6, 4:6 pralaimėjo prieš kvalifikaciją įveikusį 23-ejų ispaną Maxą Alcalą Gurri (ATP-417). E. Butvilas ant grunto nebuvo žaidęs nuo liepos 8 d.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas jau pirmajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau lietuvis galėjo išlyginti rezultatą tiek antrajame, tiek ketvirtajame geimuose, bet nerealizavo abiejų turėtų „break pointų“. Penktajame geime E. Butvilas savo padavimų metu dar kartą atsiliko 0:40. Lietuvis dar sugebėjo priartėti iki 30:40, bet galiausiai palūžo (1:4). Per likusią seto dalį didesnės intrigos nebuvo (2:6).

Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Penktajame geime lietuvis neutralizavo „break pointą“, o septintajame spaudimo neatlaikė, kai svarbiausiu metu, panašu, raketės rėmu kliudė kamuoliuką ir pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Itin dramatiškas buvo aštuntasis geimas. Jo metu E. Butvilas turėjo net 6 „break pointus“. Deja, visos tos progos buvo iššvaistytos ir lietuvis atsidūrė ant prarajos ribos (3:5). Vėliau lietuvis realių progų išsigelbėti neturėjo.

E. Butvilas žaidė agresyviau už varžovą ir atliko 26 neatremtus smūgus (ispanas – 10), tačiau lietuvis padarė net 46 neišprovokuotas klaidas (ispanas – 15). Abu tenisininkai turėjo po 9 „break pointus“: ispanas realizavo 4 savo progas, lietuvis – vos 1.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Ispanas 2020 m. buvo pakilęs iki 51-os vietos ITF jaunių reitinge, o ATP vienetų reitinge jis dar nėra buvęs aukščiau 380-os pozicijos. Per profesionalo karjerą M. Alcala Gurri yra laimėjęs 4 vienetų turnyrus – visus ITF ture ant grunto.

Šio sezono pradžioje ispanas laimėjo ITF turnyrą Valensijoje (Ispanija). Vėliau M. Alcala Gurri žaidė dar trijų ITF turnyrų finaluose, bet juose patyrė nesėkmes. Vasarą ir rudenį ispanas ITF turą vis dažniau iškeisdavo į ATP „Challenger“ turnyrus, kur nieko ypatingo nenuveikė. Lapkričio pradžioje M. Alcala Gurri grįžo į ITF turą, bet turnyre Valensijoje suklupo jau antrajame rate.

E. Butvilui už žaidimą turnyre atiteko 950 eurų. Lietuviui trūksta apie 45 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje.

E. Butvilas Ispanijoje dalyvaus ir dvejetų varžybose. Vardinius kvietimus gavę lietuvis ir ispanas Javieras Barranco Cosano bandys įveikti „apsaugotais reitingais“ pasinaudojusius bosnius – Tomislavą Brkičių ir Andrejų Nedičių.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

