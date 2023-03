Džokovičius vis dar nežino, ar kitą savaitę bus įleistas į JAV: „Neigiamo atsakymo atveju išsibrauksiu iš dalyvių sąrašo“

Serbas iki šiol nėra pasiskiepijęs nuo covid-19 ir pagal dabar JAV galiojančias taisykles negalėtų patekti į šalį, jei jam nebūtų padaryta išimtis.

Pernai tokios išimties N.Džokovičius nesulaukė ir praleido visus pagrindinius turnyrus JAV. Šiemet JAV planuoja sušvelninti taisykles nepasiskiepijusiems užsieniečiams, norintiems atvykti į šalį. Tiesa, taisyklių pakeitimas yra planuojamas tik nuo gegužės 11 d., todėl abejojama, ar serbui pavyks patekti į JAV teritoriją ir sudalyvauti turnyruose Indian Velse bei Majamyje.

N.Džokovičius šiuo metu žaidžia ATP 500 turnyre Dubajuje, kur pripažino vis dar laukiantis sprendimo iš amerikiečių: „Jei manęs neįsileis, tada aš išsibrauksiu iš turnyro dalyvių sąrašo prieš burtų traukimo ceremoniją“.

Novak Djokovic is still waiting to hear news on whether he will be allowed entry into the US to play Indian Wells and Miami:



“Whatever the decision is before the draw, if I'm not allowed, I'm going to pull out, of course, before the draw.”