Džiuginantis startas: „Žalgiris“ laimėjo Monake

Tomo Masiulio kariauna svečiuose 89:84 (27:20, 18:15, 22:25, 22:24) susitvarkė su intrigą gale grąžinusiu Monako „AS Monaco“ (0/1) klubu.
Šią savaitę „Žalgiris“ dar namie priims Stambulo „Fenerbahče“, treniruojamą Šarūno Jasikevičiaus, o „AS Monaco“ priims Dubajaus „Dubai“. Visas rungtynes stebėti galėsite TV3 ir Go3 kanalais.
Donatas Motiejūnas šias rungtynes stebėjo iš tribūnų.
Mike‘as Jamesas ir Alpha Diallo suteikė Monako ekipai trapų pranašumą, bet tritaškį paleidęs Dustinas Sleva išvedė į priekį žalgiriečius – 7:6. Laurynas Birutis pridėjo dar du taškus, baudų mesti stojo Sylvainas Francisco, pataikęs vieną – 10:6. Danielis Theisas ėmė tirpdyti atsilikimą (10:12), bet po Maodo Lo tolimo šūvio Kauno komanda pirmavo jau 15:10. Pataikė ir S.Francisco, o po Moseso Wrighto metimo „Žalgiris“ buvo priekyje 20:12. Tolimu metimu atsidarė ir Ąžuolas Tubelis (23:16), o po pirmojo ketvirčio „Žalgiris“ pirmavo 27:20.
I.Brazdeikis įsitraukė į žalgiriečių tritaškius (30:22), o po M.Lo metimo skirtumas tapo dviženklis – 32:22. „AS Monaco“ bandė artėti (28:34), bet kitų planų turėjo M.Wrightas – 36:28. M.Jamesas švelnino rezultatą (33:41), jis atsakė ir Ą.Tubeliui, o po dviejų ketvirčių svečiai vis dar turėjo apčiuopiamą pranašumą 45:35.
L.Birutis padėjo „Žalgiriui“ laikytis priekyje, o dar du taškus pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas – 51:40. D.Sleva smeigė antrą savo tritaškį, o Nikola Mirotičius menkai gelbėjo Monako klubą. M.Jamesas skirtumą buvo mažinęs iki vienaženklio (50:61), bet iškart sulaukė M.Wrighto atsako, vis tik Elie Okobo buvo tikslus, D.Theisas pataikė su sirena ir po trijų ketvirčių „AS Monaco“ atsiliko 60:67.
D.Theisas tempė į priekį šeimininkus (62:69), bet M.Wrightas rinko svarbius taškus „Žalgiriui“ – 71:62. Po N.Mirotičiaus metimo ekipas skyrė jau tik 4 taškai (67:71), bet padėtį stabilizavo tas pats M.Wrightas – 76:67. Solidų pranašumą „Žalgiris“ atstatė, nors Jaronas Blossomgame‘as išlaikė kovoje „AS Monaco“ – 71:79. Ą.Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas artino „Žalgirį“ prie pergalės (86:71), palikdami oponentams mažiau nei 4 minutes. A.Diallo įžiebė viltį šeimininkams (80:88), M.Jamesas skirtumą mažino dar labiau (82:88), o N.Williamsas-Gossas klydo. Liko minutė, M.Jamesas deficitą tirpdė dar labiau (84:88), pražangų vėliau ėmėsi šeimininkai. M.Lo ranka sykį sudrebėjo (89:84), M.Jamesas nepataikė ir pergalę „Žalgiris“ išsaugojo.
Žalgiriečiai pataikė 12 tritaškių iš 25 (48 proc.).
„AS Monaco“: Mike‘as Jamesas 24, Danielis Theisas 17, Nikola Mirotičius 16 (6 atk. kam., 23 n.b.), Alpha Diallo 10 (5 atk. kam.), Elie Okobo 9 (7 rez. perd.).
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 21 (6 atk. kam., 28 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas 14, Maodo Lo 11, Laurynas Birutis 10, Sylvainas Francisco ir Ąžuolas Tubelis – po 9.
