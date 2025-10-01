Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Lietkabelis“ Europos taurės kovas pradėjo pergale prieš „Bešiktaš“

2025-10-01 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 18:30

Europos taurės B grupės pirmosiose rungtynėse Panevėžio „Lietkabelio“ (1/0) ekipa namuose 85:79 (22:19, 13:24, 20:14, 30:22) nukovė Stambulo „Bešiktaš“ (0/1) krepšininkus.

Europos taurės B grupės pirmosiose rungtynėse Panevėžio „Lietkabelio“ (1/0) ekipa namuose 85:79 (22:19, 13:24, 20:14, 30:22) nukovė Stambulo „Bešiktaš“ (0/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

„Lietkabelis“ truktelėjo į priekį antrojo pirmojo kėlinio dalyje, kai pelnė 7 taškus be atsako – 20:12. „Bešiktaš“ nepasimetė ir per likusį laiką deficitą gerokai sumažino – 19:22.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo spurtu 10:0 ir perėmė iniciatyvą – 29:22. Panevėžiečiai atsitiesė (28:31), bet „Bešiktaš“ greitai vėl nutolo (40:32) ir įpusėjus mačui pirmavo 43:35.

REKLAMA
REKLAMA

Po didžiosios pertraukos svečiai greitai įgijo dviženklį pranašumą (45:35), bet tada sekė Nenado Čanako auklėtinių spurtas 13:0, kuris leido persverti rezultatą savo naudai – 48:45. Tiesa, ilgai tuo džiaugtis Lietuvos klubas negalėjo ir po trijų kėlinių vėl buvo besivejančio vaidmenyje – 55:57.

REKLAMA

Ketvirtajame ketvirtyje „Lietkabelis“ išsiveržė į priekį ir atitrūkti šiek tiek sugebėjo 37-ąją minutę, kai po 7 taškų be atsako įgijo 8 taškų pranašumą – 76:68. „Bešiktaš“ kilo į šturmą – priartėjo iki 77:81 ir dar turėjo kelias atakas labiau priartėti, tačiau jos buvo nesėkmingos, o Lazaras Mutičius tritaškiu likus 41 sekundei (83:77) įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietkabelis“ neturėjo Dovio Bičkauskio, Vytenio Lipkevičiaus ir Trey‘aus Drechselo.

„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Augustine‘as Rubitas (5 atk. kam., 22 naud. bal.) po 17, Jamelas Morrisas (2/6 tritaškiai) ir Paulius Danusevičius (7 atk. kam.) po 13, Lazaras Mutičius ir Gabrielius Maldūnas po 7.

„Bešiktaš“: Jonah Mathewsas 15 (3/8 tritaškiai), Devonas Dotsonas 14, Anthony Brownas 12, Ismaelis Kamagate 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų