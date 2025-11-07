Domas Pakšys iškovojo auksą Kaune vykusiame badmintono turnyre

Jaunimo (iki 19 metų) varžybų čempionu tapo Domas Pakšys, finale 21:10, 21:11 nugalėjęs Roką Lesinską. Bronza atiteko Nojui Tenikaičiui. Vaikinų dvejetuose R. Lesinskas su N. Tenikaičiu pelnė sidabrą.
Merginų dvejetuose bronza atiteko Tajai Leonovič ir Aurelijai Ramaneckaitei. Mišrių dvejetų varžybose A. Ramaneckaitė su N. Tenikaičiu užėmė antrą vietą.
Jaunių (iki 17 metų) vaikinų vienetų varžybose bronzą pelnė Dominikas Tankevičius, o tarp merginų bronzą pridėjo Gabija Beržinskaitė.
Merginų dvejetuose bronzos medalius dalinosi G. Beržinskaitė su Uma Ivanauskaite ir Ieva Paškevičiūtė su Nomeda Seniūnaite. Tuo tarpu mišriuose dvejetuose bronzą pelnė D. Tankevičius su U. Ivanauskaite.
