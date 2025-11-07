 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Metas teikti paraiškas Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimams: paskelbta nauja nominacija

2025-11-07 15:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 15:41

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti 2025 m. Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimuose. Šiemet bus apdovanoti penki bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, dar penki – ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai ir du jaunieji mokytojai.

LTOK nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti 2025 m. Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimuose. Šiemet bus apdovanoti penki bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, dar penki – ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai ir du jaunieji mokytojai.

Šie apdovanojimai – proga įvertinti pedagogus, kurie kasdien ugdo mokinių fizinį raštingumą, skatina judėjimą ir diegia olimpines vertybes. Norint įvertinti jų darbą ir atsidavimą, šiemet jau aštuonioliktą kartą organizuojami Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimai.

„Fizinio ugdymo mokytojai kasdien prisideda prie itin svarbiausios misijos – padėti jaunajai kartai suprasti judėjimo vertę ir išsiugdyti sveikus gyvenimo įpročius, – sako Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė. – Jie įkvepia siekti, įdeda pirmuosius pagrindus fiziniam raštingumui ir skatina tikėjimą savo galimybėmis. Šie apdovanojimai – tai mūsų būdas nuoširdžiai padėkoti už jų pastangas, atsidavimą, norą matyti aktyvią, stiprią ir olimpinėmis vertybėmis gyvenančią Lietuvą.“

Pedagogai bus vertinami pagal praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų, jaunimo fizinį aktyvumą, fizinio ugdymo ir sporto plėtrą 2024–2025 mokslo metais.

Teikti paraiškas gali Lietuvos bendrojo, neformaliojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo mokytojai, taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio korekcijos mokytojai bei kiti pedagogai, kurie sistemingai veda praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Informaciją (paraišką) apdovanojimams teikia fizinio ugdymo mokytojas. Ankstesnių apdovanojimų laureatai dokumentus gali teikti pakartotinai ne anksčiau kaip po ketverių metų.

Apdovanojimų procesas vyks dviem etapais

Pirmiausia komisija vertins pagal konkurso nuostatus pateiktą informaciją ir kandidatus. Vėliau, susumavus komisijos narių vertinimo rezultatus, bus paskelbti geriausieji – tie, kurių darbą ir indėlį komisija įvertins aukščiausiai.

Po atrankos bus apdovanota 12 geriausių šalies fizinio ugdymo mokytojų. Penki iš jų – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, dar penki – ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai: pedagogai, judesio korekcijos mokytojai ir kiti ugdytojai, kurie nuosekliai veda praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus su mažiausiais šalies mokiniais.

Taip pat numatyta jaunųjų mokytojų nominacija, skirta iki penkerių metų ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams. Šioje kategorijoje bus pagerbti po vieną bendrojo ugdymo ir vieną ikimokyklinio ugdymo mokytoją, kurie savo entuziazmu ir kūrybišku požiūriu įkvepia vaikus judėti ir mylėti sportą.

Konkurso nugalėtojams bus įteikta „Geriausio Lietuvos fizinio ugdymo mokytojo“ statulėlė ir piniginis prizas – 400 eurų.

Apdovanojimai vyks iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos Respublikos prezidentūroje sausio mėn. pabaigoje.

Paraišką ir visą reikiamą informaciją prašome siųsti konkursą koordinuojančiam LTOK olimpinio švietimo vadovui Kasparui Šileikiui el. paštu [email protected] iki gruodžio 19 d.

Apdovanojimus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Apdovanojimų nuostatus ir paraiškos anketą rasite ltok.lt.

