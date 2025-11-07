 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Panevėžyje – lemiamos Europos beisbolo-5 čempionato kovos: lietuviai sieks kelialapio į finalinį ketvertą

2025-11-07 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 15:30

Jau rytoj Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje paaiškės 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionai. Visą šią savaitę Panevėžys tapo tikra šios sporto šakos sostine – dėl žemyno čempionų titulo čia kaunasi net 16 rinktinių iš viso senojo žemyno.

Erikos Tamulytės nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvos nacionalinė komanda šiandien 16:30 val. stos į ypač svarbią dvikovą prieš Rumunijos rinktinę. Pergalė šioje akistatoje mūsų rinktinei atvertų kelią į finalinį ketvertą ir užtikrintų galimybę kovoti dėl istorinio medalių komplekto.

Rytoj turnyras pasieks savo kulminaciją. 15:00 val. žiūrovai kviečiami stebėti rungtynes dėl trečiosios vietos, o 16:30 val. „Kalnapilio“ arenoje prasidės didysis finalas, kuriame bus išaiškinti 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionai.

Įėjimas į renginį nemokamas.

