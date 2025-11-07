Panevėžyje – lemiamos Europos beisbolo-5 čempionato kovos: lietuviai sieks kelialapio į finalinį ketvertą

Lietuvos nacionalinė komanda šiandien 16:30 val. stos į ypač svarbią dvikovą prieš Rumunijos rinktinę. Pergalė šioje akistatoje mūsų rinktinei atvertų kelią į finalinį ketvertą ir užtikrintų galimybę kovoti dėl istorinio medalių komplekto.
Rytoj turnyras pasieks savo kulminaciją. 15:00 val. žiūrovai kviečiami stebėti rungtynes dėl trečiosios vietos, o 16:30 val. „Kalnapilio“ arenoje prasidės didysis finalas, kuriame bus išaiškinti 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionai.
Įėjimas į renginį nemokamas.
