„Deimantinėje lygoje“ – norvego Ingebrigtseno Europos rekordas 1500 m bėgime

J.Ingebrigtseno laikas – ketvirtas per rungties istoriją. Greičiau yra bėgę pasaulio rekordininkas marokietis Hichamas El Guerroujas (3:26.00) bei du Kenijos atletai – Bernardas Lagatas (3:26.34) ir Asbelis Kipropas (3:26.69).

„Tokiuose bėgimuose visada koncentruojuosi į save ir stengiuosi pasiekti kuo geresnį rezultatą. Pasisakė, jog šiandien turėjome labai gerus „zuikius“, kurie priekyje palaikė gerą tempą. Norėjau bėgti greičiau nei per 3 min. 28 sek. ir savo tikslą įvykdžiau. Pasiekiau šiuo metu geriausią įmanomą rezultatą. Nuo šiol visą dėmesį skirsiu pasiruošimui pasaulio čempionatui“, - sakė J.Ingebrigtsenas.

Vyrų rutulio stūmime favorito statusą pateisino amerikietis Ryanas Crouseris. Jis lyderiu tapo po penktojo bandymo (22,52 m), o šeštu mėginimu rutulį nustūmė dar toliau – 22,55 m. Beje, R.Crouseris šių metų gegužės pabaigoje pagerino pasaulio rekordą, kai nustūmė rutulį net 23,56 m. R.Crouseriui dabar apskritai priklauso trys geriausi rezultatai šios rungties istorijoje (23,56, 23,37 ir 23,30).

Moterų šuolio į aukštį rungtyje net trys sportininkės – sezono lyderė australė Nicola Olyslagers ir ukrainietės Iryna Geraščenka bei Julija Levčenka – įveikė 1,98 m aukštį ir gerino varžybų rekordą. Pergalė atiteko I.Geraščenkai, nes jai prireikė mažiausiai bandymų. N.Olyslagers buvo antra, J.Levčenka – trečia. Šiemet australė yra šokusi 2,02 m, bet Lenkijoje įveikti 2,01 m aukščio jai nepavyko trimis mėginimais.

I.Geraščenko pergalę paskyrė Ukrainos kariams.

Analogiškoje vyrų rungtyje geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir varžybų rekordą pasiekė katarietis Mutazas Essa Barshimas, šokęs 2,36 m. Jis aplenkė antroje vietoje likusį italą Gianmarco Tamberi (2,34), su kuriuo 2021 m. dalijosi Tokijo olimpiados auksą.

Moterų 100 m bėgime tik antra liko geriausią sezono rezultatą pasaulyje (10.65) turinti jamaikietė Shericka Jackson. Ji finišavo per 10.78 sek. ir praleido į priekį amerikietę Sha‘Carri Richardson (10.76). Trečia vieta džiaugėsi lenkė Ewa Swoboda (10.94).

Vyrų 100 m sprintą laimėjo Akani Simbine (9.97 sek.) iš Pietų Afrikos Respublikos.

Tuo tarpu Jamaikos pirmenybėse fiasko po diskvalifikacijos patyręs antras greičiausias visų laikų žmogus (9.69) Yohanas Blake‘as su geriausiu savo sezono rezultatu finišavo 5-as – 10.01 sek. Y.Blake'as Jamaikos pirmenybėse buvo diskvalifikuotas dėl per ankstyvo starto, tada jam leista bėgti vienam, bet jis sugaišo 10.31 sek. ir vis tiek nepateko į kitą etapą, nors skundėsi, kad jo laikas buvo netinkamai matuojamas.

Moterų trišuolyje geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė Yulimar Rojas. Pasaulio rekordininkė (15,74 m) iš Venesuelos nušoko 15,18 m.

Etiopė Hirut Meshema 1500 m nubėgo per 3 min. 54.87 sek. ir pagerino 2022 m. tautietės Diribe Welteji pasiektą varžybų rekordą (3:56.91). D.Welteji bėgo ir sekmadienį bei finišavo trečia (3:55.08). Antra buvo kita etiopė Birke Haylom (3:54.93).

Vyrų šuoliuose su kartimi nugalėjo favoritas švedas Armandas Duplantis, pirmu bandymu įveikęs 6,01 m aukštį. Visgi, peršokti per į 6,13 m aukštį iškeltą kartelę jam nepavyko, todėl tiek geriausias sezono rezultatas pasaulyje (6,12), tiek varžybų rekordas (6,10), kurie abu priklauso A.Duplančiui, liko galioti.

🎥| Watch the joy of our Olympic champion, Mutaz Barshim, who won the high jump competition, with a height of 2.36 meters. He also broke records at the Diamond League Athletics Forum, the “Poland Tour.” pic.twitter.com/aCAzuNUyFt