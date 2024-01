Dakaro čempiono titulą ginantis argentinietis susikomplikavo padėtį: „Pridariau klaidų“

„Man tai buvo sunki diena. Nebuvo lengva naviguoti, padariau keletą klaidų... Toks jau tas Dakaras. Kartais čia viskas klostosi ne taip, kaip norisi. Dabar stengsiuosi koncentruotis į kitą etapą“, – sakė K.Benavidesas.

Argentinietis bendroje įskaitoje nukrito į 11-ą vietą ir turi 23 min. 50 sek. deficitą. K.Benavidesas 2021 m. laimėjo Dakarą su „Honda“, o pernai tai padarė su „KTM“.

Greičiausias sekmadienį buvo čilietis Ignacio Cornejo („Honda“). Jam nesutrukdė net ir kritimas trasoje.

„Dar vienas geras ir ilgas greičio ruožas. Buvo sunku naviguoti ir pasirinkti tinkamą kelią. Maždaug 90-ajame kilometre pavijau lyderių grupę ir tada kartu visi važiavome iki finišo. Iš esmės viskas klostėsi gerai, išskyrus vieną incidentą, kai važiuodamas per akmenis kritau nuo motociklo. Laimei, nenutiko nieko rimto“, – kalbėjo I.Cornejo.

Bendroje įskaitoje I.Cornejo įsitaisė antroje vietoje. Jį dabar lenkia tik pirmojo etapo laimėtojas Rossas Branchas („Hero“) iš Botsvanos, turintis 2 min. 55 sek. persvarą.

🏁 Stage 2️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Nacho Cornejo

🥈 Luciano Benavides

🥉 Pablo Quintanilla



💪 1st win for @nachocornejo11 in this #Dakar2024

🏆 @rossbranch_111 stays in the overall lead



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI