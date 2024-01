Antrasis Dakaro etapas: Žala vėl greitesnis nei Vanagas, bet dešimtuke išsilaikyti nepavyko

Dalyvių lauks 462 km greičio ruožas, o su pervažiavimais į bivaką iš viso lenktynininkai įveiks 654 kilometrus. Pasak organizatorių, dalyvių lauks 10 proc. asfalto, 77 proc. žvyrkelių, 4 proc. smėlio, 8 proc. kopų ir 1 proc. akmenų.

Skelbiama, kad greičio ruožas bus gana ilgas, bus ir kopų, ir tiesiųjų, ir, žinoma, iššūkių. Navigacija bus sudėtinga.

„Ultimate“ automobilių klasje šiandien greičiausias buvo iš 24 vietos startavęs Dakaro veteranas, prancūzas Stephane'as Peterhanselis („Audi“), kuris trasą įveikė per 3 val. 54 min. 40 sek.

🏁 Stage 2️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Stéphane Peterhansel

🥈 Sébastien Loeb

🥉 Seth Quintero@s_peterhansel takes his 50th Dakar stage victory, equalling Ari Vatanen 👏



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI #Dakar2024 pic.twitter.com/HHN4qgUglN

Nuo jo 29 sek. atsiliko tautietis Sebastianas Loebas („Prodrive“) ir 3 min. 11 sek. – amerikietis Sethas Quintero („Toyota“).

Lietuviams šįsyk sekėsi ne taip gerai. Vaidotas Žala pradžioje šiek tiek pasiklydo ir prarado daug laiko. Pabaigoje jis atstumą jau sumažino, bet galiausiai į dešimtuką patekti nepavyko.

Nuo lyderio jis atsiliko 23 min. 19 sek. ir užfiksavo 14 rezultatą. Bendroje įskaitoje V. Žala po dviejų etapų bus vienuoliktas, o nuo lyderio C. Sainzo atsilieka 15:02 min.

Benediktas Vanagas šiame etape važiavo dar šiek lėčiau ir finišavo už dvidešimtuko. Jis yra rikiuojamas 23-oje vietoje, o nuo S.Peterhanselio lietuvis atsiliko 32 min. 42 sek. Bendroje įskaitoje B. Vanago ekipažas po antrojo ruožo yra 17-ti.

Keturračių klasėje permainingai greičio ruožas klostėsi Laisvydui Kanciui. Vakar buvęs ketvirtas, šiandien jis turėjo navigacijos problemų, bet pabaigoje ėmė spausti ir galiausiai finišą pasiekė penktas. Jis nuo lyderio M.Medeiros atsiliko 44 min. 11 sek. Bendroje įskaitoje L.Kancius taip pat penktas. Nuo ketvirtojo vietoje esančio varžovo jį skiria 19 minučių ir 21 sekundė.

Motociklų klasėje Dakaro ralio debiutantas Modestas Siliūnas buvo 56-as (nuo lyderio 1:24,51 val.). Bendroje įskaitoje lietuvis kol kas 49-toje vietoje.

Etapo eiga:

15.32 val. L.Kancius jau irgi finiše. Jis nuo lyderio M.Medeiros atsiliko 44 min. 11 sek. ir šiandien buvo penktas. Bendroje įskaitoje jis taip pat iš trečios nukris į penktąją

15.18 val. Finiše jau ir M. Siliūnas, kuris nuo lyderio atsiliko 1 val. 24 min. 51 sek. ir užėmė 56-ą vietą.

15.16 val. V.Jurkevičius jau ir finiše. Nuo lyderio atsiliko 41 min. 31 sek. ir užėmė 30-ą vietą.

Trasoje vis dar esanti E.Gelažninkienė po 274 km – 19-a (+00:42:03), o L.Kanciui ir A. Kanopkinui liko paskutinieji kilomentrai. Jie kol kas atitinkamai šeštoje ir septintoje vietoje.

14.55 val. Po finišo kalbėjęs B.Vanagas apibendrino antrąjį Dakaro etapą.

14.34 val. Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu nuo lyderio atsilieka 31:48 min. ir po aštunto punkto rikiuojami 26-ti.

14.27 val. Benediktas Vanagas jau irgi finiše. Jis nuo etapą laimėjusio S.Peterhanselio atsiliko 32 min. 42 sek. ir šiandien bus daugmaž ties dvidešimtuko riba, nes dar tikrai jį aplenks bent keli varžovai.

V. Žala kol kas 13-toje vietoje, daugmaž čia ir turėtų likti.

14.14 val. R. Baciuška kol kas išlaiko stabilų tempa ir šiuo metu yra tryliktas po šeštos atžymos. Nuo lyderio jį skiria apie dešimt minučių.

13.54 val. Netoli finišo jau ir B. Vanagas. Nuo V. Žalos jis atsilieka 8 min. 44 sek.

13.51 val. V. Žala jau pasiekė finišą. Kol kas jis penktas, tačiau tikrai jį aplenks dar ne vienas varžovas. Preliminariai lietuvis veikiausiai bus 12-15 vietoje.

13.14 val. M.Siliūnas po 342 km yra 54-as (+01:00:12). O V.Žala po 398 km išlieka dvidešimtuke. B.Vanagas yra įveikęs 342 km ir V.Žalą lenkia 5 sekundėmis.

13.02 val. V. Jurkevičiaus ekipažas yra 36-as po 225 km (nuo lyderio +21:03 min.). O G. Petrukus kol kas yra 51-as po 166 km (nuo lyderio +40:59 min).

12.51 val. Po 342 km B. Vanagą ir V. Žalą skiria vos 15 sek. Jų pozicijos kol kas yra šiek tiek už dešimtuko ribų, bet lietuviai dar turėtų kristi, kai žymą kirs kiti sportininkai.

12.35 val. V. Paškevičius pagaliau pajudėjo, bet lyderiui dabar nusileidžia jau daugiau nei 50 min.

O R. Baciuška važiuoja stabiliai ir po ketvirtos žymos yra 11-as (nuo lyderio +7:30 min.).

Tuo tarpu L. Kancius ir A. Konopkinas abu arti penketuko ir yra atitinkamai šeštoje ir septintoje vietoje.

12.05 val. Po 274 km B.Vanagas vos 27 sek. lenkia V.žalą. Nuo lyderio S.Peterhanselio V.Žala atsilieka 18 min. 38 sek., B.Vanagas – 18 min. 11 sek. Jie abu kol kas kovoja dėl vietų penkioliktuke.

V.Paškevičius susidūrė su problemomis ir dar nekirto ketvirtojo punkto, nors prieš jį buvo antras. Jis tikrai praras nemažai pozicijų.

11.45 val. Paskutinė šiandien iš lietuvių startavusi E.Gelažninkienė po 41 km kol kas 15-a (+00:06:14).

O tarp keturračių L. Kancius jau aplenkė A.Kanopkiną. Po 226 km jis rikiuojasi 6-as (nuo lyderio +00:25:28), o A.Kanopkinas – 7-as (+00:29:30).

11.33 val. Sunkvežimio V. Paškevičiaus ekipažas ir toliau stebina. Po 137 km ribos jie nuo lyderio atsilieka kiek daugiau nei trimis minutėmis ir veikiausiai bus antri.

O V. Jurkevičius ir A. Paliukėnas po antrosios žymos yra 38-oje vietoje (nuo lyderio +14:14 min.).

11.24 val. R.Baciuška po 96 km vis dar už dešimtuko ribų. O V.Paškevičius po 96 km vis rodo stabilumą ir yra arti penketuko.

10.56 val. Ties 167 km žyma B. Vangas lenkia 2 min. ir 50 sek. V. Žalą. B. Vanago ekipažas nuo lyderio atsilieka 14 min. ir kol kas 15-toje vietoje, o V. Žala rikiuojasi keliomis pozicijomis žemiau.

Pirmąjį punktą pasiekė ir vakar bėdų turėjęs R. Baciuška. Jis po 41 km nuo lyderio atsiliko 3 min. 32 sek. ir rikiuojasi 16-as.

10.37 val. V. Paškevičius po pirmosios žymos kol kas aštuntas, o nuo lyderio atsilieka kiek daugiau nei tris minutes. Tuo tarpu V.Jurkevičius po 42 km preliminariai yra 39-as bei nuo lyderio atsilieka beveik septynias minutes.

10.28 val. Po 167 km A.Kanopkinas yra 6-as (nuo lyderio +00:19:52), o L.Kancius kol kas yra 7-as (+00:20:27).

Tuo tarpu automobilių klasėje B.Vanagas įveikė 96 km. Jis jau važiuoja šiek tiek greičiau nei V. Žala ir nuo lyderio atsilieka 11 min. 33 sek., bet tiksli pozicija dar keisis. Abu ekipažai turėtų būti daugmaž ties dvidešimtuku.

Stage 2️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3 after 96km:

1️⃣ Stéphane Peterhansel ⏱ 58:08

2️⃣ Nasser Al-Attiyah ⏱+45’’

3️⃣ Yazeed Al Rajhi ⏱+1'00’’



''Mr Dakar'' leads the way



Follow the race live 👉https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2024 pic.twitter.com/O3FJWWgWrW

10.08 val. Trasoje jau visi lietuviai, išskyrus Gelažninkus, kurie startuos už kiek daugiau nei pusvalandžio.

O V. Žala po 137 km nežinia, ar išliks dešimtuke. Jam kol kas nepavyksta demonstruoti stabilesnio greičio.

9.58 val. Po įveiktų 167 km M.Siliūnas kol kas 52-as (+00:33:35).

L.Kancius po 137 km nuo lyderio atsilieka 17 min. 36 sek. ir kol kas yra rikiuojamas aštuntas. Dakaro debiutantui A. Kanopkinui sekasi kiek geriau, jis kol kas nuo lyderio atsilieka 11 min ir 34 sek. bei yra penktas.

9.47 val. B.Vanagas jau įveikė 41 km. Jis turėtų būti šalia dešimtuko, bet pozicija dar gali keistis. B. Vanagas kol kas 1 min. 38 sek. lėtesnis nei V. Žala.

9.31 val. 96 km žymą jau kirto ir M. Siliūnas. Jis kol kas yra 51-oje vietoje ir nuo lyderio atsilieka 21 min. ir 12 sek.

9.24 val. Keturratininkai gerina pozicijas po 96 km. L.Kancius dabar jau šeštas (nuo lyederio +00:13:33), o A.Kanopkinas – ketvirtas (+00:08:36).

O V.Žala gerai pradėjo ruožą ir pirmajame punkte nusileidžia tik trims lenktyininkams. Tikėtina, kad jo pozicija dar keisis. Nuo lyderio C. Sainzo lietuvis atsilieka 1 min. 29 sek.

9.06 val. B. Vanago ekipažas jau irgi trasoje.

8.42 val. V. Žala jau irgi trasoje. Kartu lietuvis pranešė, kad išvengs baudos, apie kurią vakar pats užsiminė.

Tuo tarpu iš kovos traukiasi dar vienas motociklininkas. Į incidentą jis pateko jau ruožo pradžioje.

🏍 @LorenSantolino, 5th in Rally GP yesterday, has screeched to a halt due to a mechanical at km 17.#Dakar2024 pic.twitter.com/mhR8jHwLnh — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2024

8.21 val. L. Kancius įveikė 41 km ir prarado laiko bei šiuo metu yra tik aštuntas (+00:05:33), o A.Kanopkinas – 7-as (+00:04:16).

7.46 val. Į trasą pajuda pirmieji lietuvių ekipažai. Savo greičio ruožą pradėjo L .Kancius, po jo M. Siliūnas ir A. Kanopkinas.

Lietuvių starto laikai:

7.31 val., 4 pozicija – Laisvydas Kancius (nr. 170, „Yamaha Raptor 700“, „Story Racing S.R.O.“) – keturračių klasė

7.36 val., 76 pozicija – Modestas Siliūnas (nr. 139, KTM „450 Rally Replica“, „AG Dakar School – ITCC“) – motociklų klasė

7.38 val., 8 pozicija – Antanas Kanopkinas (nr. 175, „CFMOTO CFORCE“, „CFMOTO Thunder Racing Team“) – keturračių klasė

8.34 val., 4 pozicija – Vaidotas Žala ir portugalas Paulo Fiuza (nr. 214, „Mini John Cooper Works Rally Plus“, „X-Raid Arijus Team“) – „Ultimate“ klasė

9.00 val., 14 pozicija – Benediktas Vanagas ir estas Kuldaras Sikkas (nr. 223, „Toyota Hilux“, „Toyota Gazoo Racing Baltics“) – „Ultimate“ klasė

9.45 val., 5 pozicija – Vaidotas Paškevičius, Gytis Gaspariūnas ir Albertas Veliamovičius (nr. 613, „Tatra Jamal“, „Fesh Fesh Team“) – sunkvežimių klasė

9.50 val., 39 pozicija – Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas (nr. 240, „Toyota HIlux“, „Eldorado X Humbility Sports“) – „Ultimate“ klasė

10.00 val., 13 pozicija – Rokas Baciuška ir ispanas Oriolas Vidalis Montijano (300 nr., „CAN-AM Maverick XRS Turbo“, „CAN-AM Factory Team“) – „Challenger“ T3 motobagių klasė

10.01 val., 46 pozicija – Gintas Petrus ir portugalas Jose Marquesas (nr. 259, „MD Optimus“, „Petrus Racing Team“) – „Ultimate“ klasė

10.51 val., 35 pozicija – Emilija Gelažninkienė ir Arūnas Gelažninkas (426 nr., „BRP CAN-AM Maverick XRS Turbo“) – T4 SSV lengvųjų motobagių klasė;

Primename, kad visas naujienas iš Saudo Arabijos galima sekti specialiame Dakaro ralio polapyje.