„Bodo/Glimt“ buvo per plauką nuo pirmosios pergalės, bet dvikovą su „Tottenham“ baigė lygiosiomis

Norvegijos čempionai namuose išvaistė dviejų įvarčių pranašumą ir dvikovą su „Tottenham“ baigė lygiosiomis 2:2.
Pirmajame kėlinyje „Bodo/Glimt“ turėjo idealią progą įsiveržti į priekį. Visgi, Kasperui Hoghui nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio.
Norvegai savo įvartį galiausiai pelnė po pertraukos. Gynėjai baudos aikštelėje suteikė erdvės Jensui Hauge, o šis net ir iš aštraus kampo pelnė puikų įvartį.
Ne ką mažiau gražų įvartį J. Hauge pelnė po kiek daugiau nei 10 minučių. Jis fantastiškai suklaidino gynėją palikdamas jį už nugaros ir galingu šūviu antrą kartą rungtynėse džiaugėsi įvarčiu.
„Tottenham“ per likusias 24 minutes sugebėjo išplėšti tašką. Vos po poros minučių jie atsakė Micky van de Veno įvarčiu, o dvikovos pabaigoje džiaugėsi oponentų nelaime, kai kamuolys vartuose atsidūrė nuo Josteino Maurstado Gunderseno.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!