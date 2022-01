Be Domanto Sabonio žaidę „Pacers“ leido varžovams šturmuoti rekordą

„Pacers“ (17/32) namie 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45) neatsilaikė prieš Šarlotės „Hornets“ (27/22) komandą.

„Hornets“ treneris Jamesas Borrego teigė prieš rungtynes žaidėjams nurodęs savęs nevaržyti ir kuo dažniau atakuoti krepšį. Ir jie paklausė.

Šarlotės krepšininkai pataikė net 24 tritaškius iš 45 (53 proc.) ir sužaidė rezultatyviausias rungtynes NBA klubo istorijoje.

Rezultatyviausias asmenines karjeros rungtynes sužaidęs Kelly Oubre'as jaunesnysis pataikė 10 tritaškių iš 12 ir surinko 39 taškus. Ne mažiau įspūdingai pasirodė lietuviams gerai žinomas Lamelo Ballas.

Gynėjas aikštę paliko su užtikrintu trigubu dubliu – pelnė 29 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų.

„Pacers“ pralaimėjo trečią kartą iš eilės ir septintą – per devynerias pastarąsias rungtynes. Indianos ekipa vertėsi be trijų starto sudėties žaidėjų. Be D. Sabonio, komandai padėti negalėjo ir Malcolmas Brogdonas bei Myleas Turneris.

„Niekas nenori šitaip pralaimėti namuose. Vienintelis dalykas, kurį galime padaryti – pasimokyti iš šio vakaro, nusiplauti gėdą ir pasiruošti kitoms rungtynėms“, – sakė pralaimėjusiųjų puolėjas Torrey Craigas.

„Pacers“: Goga Bitadze 17 (6 atk.kam.), Isaiah Jacksonas 17, Torrey Craigas 14, Lance'as Stephensonas 14.

„Hornets“: Kelly Oubre 39 (10/15 trit.), Lamelo Ballas 29 (10 atk. kam., 13 rez. perd.), Milesas Bridgesas 22, Terry Rozleris 20, Jamesas Bouknightas 13.